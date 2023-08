L’inacceptable discrimination financière du régime des rentes envers les invalides

François Legault et son ministre responsable de Retraite Québec (Régime de rentes du Québec/RRQ), le ministre des Finances, Eric Girard, oseront-ils demander au procureur général du Québec et ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, de porter en appel le jugement du Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui vient de déclarer inapplicable les articles de la Loi sur le RRQ qui pénalisent financièrement les prestataires en situation d’invalidité?

Contrairement au Régime de pensions du Canada, le pendant fédéral de notre régime de rentes, le RRQ fait de la discrimination envers les bénéficiaires de la rente d’invalidité lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans et que ladite rente d’invalidité est automatiquement convertie en rente de retraite.

En vertu des articles 120.1 (en vigueur) et 120.2 (abrogé en 2022), des personnes invalides ont vu leurs rentes de retraite subir des réductions draconiennes, du genre de 24 à 36% par rapport à la rente normale que la RRQ verse à une personne à l’âge de 65 ans.

Pourquoi cette énorme réduction de plusieurs milliers de dollars par année? Parce que le gouvernement du Québec considère les prestations d’invalidité versées entre 60 et 65 ans comme faisant partie d’une demande de retraite anticipée. Et par conséquent, il se donne le droit de couper la rente du RRQ qui serait normalement payée à 65 ans.

Et autre raison évoquée au tribunal par le gouvernement (par l’entremise de Retraite Québec) pour justifier le maintien de ces coupes discriminatoires envers les personnes invalides: la volonté de limiter les augmentations futures du taux de cotisation et ainsi de tenter d’assurer une équité entre les générations.

Comme si la pérennité du Régime des rentes du Québec allait sombrer si le gouvernement consentait à ne plus couper dans le montant des rentes de retraite versé aux personnes invalides, lesquelles représentent à peine 1% des prestataires de la rente de retraite du RRQ.

Heureusement, ces arguments de Retraite Québec n’ont pas convaincu les juges.

Ainsi, le 28 juillet dernier, les juges Stéphan F. Dulude et Karl Lefebvre du TAQ ont déclaré que les articles 120.2 et 120.1 de la Loi sur le RRQ contreviennent à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et ne peuvent se justifier en vertu de l’article premier de cette dernière.

Et conséquemment, les juges Dulude et Lefebvre ont déclaré inapplicables ces deux articles de la Loi du RRQ «en raison de son incompatibilité avec la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, dans la mesure où ils portent atteinte à l’égalité (article 15), fondé sur des déficiences mentales ou physiques», ont-ils écrit.

Les juges ont également salué dans leur jugement le «travail fouillé» effectué par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour convaincre le Tribunal que lesdits articles en question contreviennent à la Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne.

CONCRÈTEMENT

Selon l’une des procureurs des cinq requérants, Me Sophie Mongeon, ce jugement arrive six ans après le premier avis de la Commission des droits de la personne, en 2017, qui émettait l’opinion que l’article 120.2 de la Loi sur le RRQ était discriminatoire. Comme cette disposition a été modifiée pour 120.1 en cours de route, cela a obligé les procureurs des requérants à refaire toute la procédure pour pouvoir débattre des deux dispositions législatives.

«Ce jugement confirme que ces dispositions sont discriminatoires, basé sur l’article 15 de la Charte canadienne fondé sur des déficiences mentales ou physiques.»

Résultat? Le jugement, précise Me Mongeon, annule ainsi la pénalité que le RRQ a imposée aux cinq requérants (personnes invalides) qui ont contesté devant le TAQ.

Simon Jolin-Barrette a 30 jours pour porter cette décision en appel devant la Cour supérieure.

«Si la décision n’est pas portée en appel, ajoute Me Mongeon, les cinq requérants recevront les prestations perdues rétroactives et recevront une rente sans pénalité.»

LES 28 000 AUTRES INVALIDES

Malheureusement, le jugement du TAQ n’a pas d’effet sur les 28 000 autres personnes invalides qui ont été pénalisées au fil des années par les articles 120.1 et 120.2 de la Loi sur le RRQ.

La solution? Ces 28 000 personnes ont le choix entre:

déposer un recours individuel devant le TAQ, ce qui risque de l’engorger;

faire partie d’une action collective, ce qui les limiterait à encaisser une somme compensatoire au lieu de leurs vraies pertes.

Ce n’est vraiment pas la solution idéale.

IDÉALEMENT...

Selon Me Mongeon, le gouvernement pourrait légiférer en rectifiant la situation pour ces gens invalides et démunis.

Messieurs François Legault, Eric Girard et Simon Jolin-Barrette, voilà la «bonne chose» à faire! Il vous suffirait d’abolir les deux articles discriminatoires 120.1 et 120.2 de la Loi sur le RRQ qui contreviennent à la Charte canadienne des droits et libertés et également à la Charte québécoise.

Et vous mettriez ainsi fin à l’inacceptable discrimination financière envers les travailleurs qui sont devenus invalides.