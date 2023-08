«Mégalodon 2: la fosse»: 5 faits à savoir sur le retour du requin préhistorique

Jason Statham rendosse son costume de chasseur de requins et, avec l’acteur Wu Jing, va plonger au plus profond de l’océan pour affronter des créatures encore plus dangereuses. Voici cinq choses à savoir sur le film.

Un mégalodon – oui, ça a déjà vraiment existé – est un gigantesque requin, aujourd’hui disparu, qui a vécu il y a entre 23 et 3,6 millions d'années. L’idée de faire revivre le mégalodon est née de l’imagination de Steve Alten, un auteur américain dont la série de romans suit Jonas Taylor, un paléontologiste qui découvre aussi un kronosaurus, une espèce de lézard géant ayant peuplé la Terre il y a environ 120 millions d’années. Après des recettes de 530,2 M$ du premier long métrage, les producteurs ont décidé de poursuivre l’aventure qui voit, cette fois-ci, Jonas Taylor (Jason Statham) se battre contre une compagnie de forage en plus des prédateurs marins.

Photo fournie par Warner Bros. Pictures

2. Le producteur Lorenzo di Bonaventura a pris note des critiques du premier film, notant que les spectateurs souhaitaient plus d’humour. «L'une des choses que nous avons apprises est qu’il nous fallait ajouter plus de comédie que nous ne le pensions à l'origine pour un film de requin. Ce film est plus drôle que le premier, certaines scènes sont vraiment hilarantes. On y trouve aussi plus d'attaques de requin, et nous avons eu des idées bien plus folles que pour le précédent que nous avons testé sur le public. Et le public y répond de manière très similaire au premier film.»

3. Dans les pages du magazine américain Total Film, le réalisateur britannique Ben Wheatley, connu pour l’étonnant High-Rise (2015), qualifie Mégalodon 2: la fosse de «film à popcorn» et de divertissement. «Quant aux éléments d’horreur, quand on regarde de plus près, le film en est un de requins géants et, au fond, c’est un film de Kaiju [créatures étranges].» C’est également la possibilité de travailler avec Jason Statham – qui agit aussi à titre de producteur exécutif – qui lui a fait accepter le projet. «Cela fait 20 ans qu’il peaufine son CV d’acteur de film d’action et il est passé maître en la matière.»

Photo fournie par Warner Bros. Pictures

4. Le cinéaste a détaillé le processus de préproduction, le tournage ayant été reporté en raison de la pandémie. «Tout ce qui se passe avec les requins a débuté par un crayon. J’ai dessiné tout en pensant à ce qui serait amusant de voir à l’écran. Puis, j’ai parlé au responsable du scénarimage, Jake Lunt Davies, pour déterminer ce qu’il serait possible de filmer. Ensuite, je suis allé trouver les animateurs qui en ont fait un brouillon que nous avons pu visionner avant de le filmer.» L’ensemble du processus a pris six mois pour chaque requin – il y en a trois cette fois-ci. Et la totalité des dessins pour ce Mégalodon 2: la fosse? «Nous nous sommes retrouvés avec près de 5000 croquis», a confié Ben Wheatley.

5. Pas question que Mégalodon 2: la fosse soit interdit aux moins de 17 ans – la fameuse cote R aux États-Unis. Lorenzo di Bonaventura a donc donné des ordres très précis. «Il fallait se calmer sur le sang. Tant qu’on ne fait pas de gore, tout le monde accepte le côté amusant de la chose, ce qui enlève beaucoup de drame. Par contre, il fallait quand même que le long métrage n’ait pas l’air d’une parodie. Le plus grand défi a donc été de trouver l’équilibre entre la violence et l’humour.»

Mégalodon 2: la fosse plonge dans un écran près de chez vous dès le 4 août.