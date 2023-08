Voici le styliste des stars de Hollywood

Le designer Lee Alexander McQueen a été une figure majeure de la mode internationale de 1990 jusqu’à son décès en 2010. Au fil de sa carrière, il a créé un vaste héritage artistique qui fait actuellement l’objet de la première exposition canadienne de son œuvre au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) intitulée Alexander McQueen : l’art rencontre la mode. Des œuvres issues de différentes époques, de l’Antiquité à nos jours, et signées par de grands maîtres de l’histoire de l’art et d’artistes du Québec font écho aux créations et aux collections de ce virtuose du vêtement.

Photo fournie par MNBAQ

Les stars avaient reconnu son talent et il n’était pas rare de voir une des créations McQueen sur les plus grands tapis rouges, de Cannes aux Oscars. Cate Blanchett et Rooney Mara étaient de vraies adeptes. Elles se sont souvent glissées dans des créations du designer, les portant parfois deux voire trois fois. Et c’est peu dire !

Photo fournie par MNBAQ

Survol des quelques silhouettes qui font honneur au style McQueen. La magnifique exposition, qui permet de tisser des liens entre les créations et ses inspirations et d’apprécier toutes les prouesses techniques des vêtements, est présentée jusqu’au 10 septembre.

Cate Blanchett

Photo d'archives, AFP

Cate Blanchett a souvent porté et re-porté des créations Alexander McQueen. Celle que l’on surnomme la reine de la mode durable a foulé deux tapis rouges vêtue de cette robe hybride à volant, d’abord au festival international du film de Venise en 2020, puis au Bal des gouverneurs en 2022.

Gugu Mbatha-Raw

Photo d'archives, AFP

Voici un autre bel exemple des inspirations foison-nantes d’Alexander McQueen. Pour la première de Surface à New York, Gugu Mbatha-Raw a craqué pour cette robe chartreuse à nœud drapé, dont le décolleté se transforme en cape. La création issue de la collection automne 2022 est empreinte de références historiques et aurait bien pu être une pièce d’archives.

Taylor Russell

Photo d'archives, AFP

Le cuir est essentiel à l’univers d’Alexander McQueen. La matière a été travaillée de multiples façons, dont ce tailleur-perfecto rouge à fermeture à glissière. Taylor Russell a choisi d’accessoiriser le tout avec un sac et des sandales rouges pour une silhouette monochrome réussie et elle a opté pour une mise en beauté toute naturelle.

Rooney Mara

Photo d'archives, AFP

Rooney Mara adore cet ensemble Alexander McQueen. L’actrice l’a porté à trois occasions : aux Motion Picture Arts and Sciences’ 7th Annual Governors Awards en 2015, aux Oscars en 2023 et à l’après-soirée Vanity Fair en 2023.

Elle Fanning

Photo d'archives, AFP

Pour monter les marches du Grand palais à Cannes lors de la première de Jeanne du Barry, Elle Fanning était une princesse contemporaine glissée dans un bustier péplum lourdement brodé agencé à une jupe en tulle étincelante.

Phœbe Waller-Bridge

Photo d'archives, AFP

« Je viens de Savile Row », disait Alexander McQueen, la rue londonienne reconnue pour sa concentration de tailleurs traditionnels haut de gamme. Sa connaissance du complet et sa manière de le déconstruire sont mises de l’avant dans le choix de tenue de Phœbe Waller-Bridge à la première de Indiana Jones et le Cadran de la destinée.

Eddie Redmayne

Photo Getty Images

Pour rendre hommage au pionnier de la mode Karl Lagerfeld lors du Met Gala 2023, Eddie Redmayne a opté pour un complet classique McQueen, mais marqué d’une touche d’originalité alors que l’on avait parsemé la veste de 23 broches.

Amanda Seyfried

Photo d'archives, AFP

L’esprit sombre et romantique de la griffe Alexander McQueen est bien représenté dans ce look. À la première new-yorkaise de The Crowded Room, Amanda Seyfried a coordonné un soutien-gorge en cuir noir brodé de strass à un pantalon à plis taille haute. Notez la juxtaposition d’une pièce complexe à une plus simple.

Bjork

Photo tirée d’Instagram Bjork

Au festival Primavera Sound de Buenos Aires 2022, l’unique Bjork a opté pour une création frangée aux couleurs acidulées. Ce look McQueen était parfaitement mis en scène par les mouvements de la chanteuse.

Look de la semaine

EMILY BLUNT

Photo AFP

Les collections Alexander McQueen demeurent toujours aussi énigmatiques depuis que Sarah Burton a repris les rênes de la création à la suite du décès de McQueen (2010). À la première londonienne du film Oppenheimer, Emily Blunt a enfilé l’une des créations les plus sublimes de la collection automne-hiver 2023 de la maison britannique, dont l’orchidée est le motif phare. Tout de cette robe recouverte de tubes de verre souligne les formes (épaulettes surdimensionnées), les courbes (le décolleté sinueux) et la complexité (la broderie) de cette fleur aussi belle que résistante dans la nature. Des bijoux en diamants et émeraudes de Lorraine Schwartz complètent cette silhouette graphique, sans oublier la célèbre minaudière poing-américain Alexander McQueen.