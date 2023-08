Omnium Banque Nationale: les Canadiennes évincées des qualifications

La journée de samedi n’aura pas été facile pour les six Canadiennes en action lors de la première journée des qualifications à l’Omnium Banque Nationale de Montréal. Aucune d’entre elles n’a goûté à la victoire.

En plus des Québécoises Eugenie Bouchard et Bianca Fernandez qui n’ont pas été en mesure de gagner devants leurs proches, Marina Stakusic, Mia Kupres, Katherine Sebov et Carol Zhao ont toutes subi l’élimination.

Les trois premières ont tout de même offert un bon spectacle, disputant des matchs de trois manches.

De grands écarts

À son second tournoi après être revenue d’une blessure, Stakusic, 414e au monde, a donné des sueurs à l’Américaine Ashley Parks, 48e joueuse mondiale et deuxième tête de série du tournoi qualificatif.

La plus récente championne à Lyon a trimé dur pendant 2 h 43 min pour venir à bout de l’Ontarienne de 18 ans en trois manches de 4-6, 6-4 et 7-5.

Offrant une performance surprise, Stakucis a soulevé la foule du court central à maintes reprises dans ce match présenté en lever de rideau.

De bons départs

Kupres et Sebov ont également enlevé la manche initiale de leur rencontre, mais elles se sont écroulées lors du set décisif face aux septième et septièmes favorites de l’étape qualificative.

Face à la Kazakhe Yulia Putintseva, 60e au monde, Kupres, une Albertaine de 19 ans qui pointe au 860e échelon, s’est inclinée 2-6, 6-2 et 6-0.

Pour sa part, Sebov, la Canadienne la mieux classée ce week-end avec une 144e place à la WTA, a baissé pavillon devant l’Américaine Peyton Stearns, 59e, 4-6, 6-3 et 6-1.

La Torontoise de 24 ans n’a pu profiter de la présence de plusieurs spectateurs restés autour du central après le match de Bouchard.

Difficile pour Zhao

Sur le court Rogers, Carol Zhao, 245e, a connu une sortie plus difficile contre l’Espagnole Cristina Bucsa, 84e.

L’Ontarienne de 28 ans a bien commencé son match, mais s’est désorganisée quand Bucsa a brisé son service lors du sixième jeu de la première manche qu’elle a finalement remporté 6-3.

Les problèmes de Zhao, qui avait réussi le mois dernier à se qualifier pour Wimbledon, se sont poursuivis en début de seconde manche. Mais elle s’est accrochée tant bien que mal, s’inclinant finalement 6-3 également.

Le manque de variété dans son jeu aura été son talon d’Achille pendant que Bucsa la faisait beaucoup se déplacer en fond de court.

Photo Martin Chevalier

La championne avance

Parmi les autres résultats de la journée, la championne en titre à Montréal, l’Italienne Camila Giorgi, 51e, a vaincu l’Américain Elvina Kalieva, 178e, 6-2 et 6-4.

De son côté, la jeune étoile montante tchèque de 18 ans Linda Fruhvirtova, 57e, a été surprise par Sachia Vickery, 216e, des États-Unis, 6-0, 3-6 et 6-1.