Le Canada hésite à suspendre son aide financière au Niger secoué par un coup d'État

OTTAWA – Le Canada hésite toujours à suspendre son aide financière au Niger, en proie à un coup d'État militaire qui a plongé le pays dans le chaos la semaine dernière, alors que la Banque mondiale, l’ONU, la France, l’Allemagne et d’autres ont fermé les vannes.

En 2021 et 2022, Ottawa a versé 59,3 millions$ en aide à ce pays d’Afrique de l’Ouest et, cette année, 8,8 millions$ supplémentaires ont été annoncés. Ces sommes s’ajoutent aux 520 millions$ versés au Niger entre 2000 et 2020.

Les fonds canadiens servent à l’aide alimentaire, au traitement de la malnutrition et à celui de l’eau potable, entre autres.

Depuis que les militaires ont pris le pouvoir par la force le 26 juillet, la France, l’Allemagne, l’Union européenne et la Banque mondiale, notamment, ont suspendu leur aide dans le but de faire pression sur les putschistes pour qu’ils rendent le pouvoir au président élu, Mohamed Bazoum, sachant que 40% du budget de l’État vient de l’aide internationale.

Le Nigéria qui fournissait 70 % de l’électricité du pays a lui complètement coupé le courant.

AFP

Mais du côté d’Ottawa, aucune décision n’a été prise pour le moment. Le porte-parole d’Affaires mondiales Canada, James Emmanuel Wanki, indique que le Canada en est à «réexaminer» son programme d’aide, en collaboration avec ses partenaires, dont la Croix-Rouge.

Pour Jocelyn Coulon, ex-directeur du Centre Pearson pour la paix et ex-conseiller du ministre des Affaires étrangères, le Canada fait peut-être le calcul que l’aide humanitaire demeure nécessaire. «Ça ne sert à rien de punir la population nigérienne, puisque c’est elle qui souffre si on coupe l’aide humanitaire, pas les putschistes», dit-il.

Sans compter que priver la population d'aide humanitaire pourrait «consolider le soutien populaire envers la junte face à ce qui est perçu comme une agression étrangère», ajoute un chercheur local qui ne peut être identifié pour des raisons de sécurité.

Nos soldats ont formé les putschistes

Toutefois, les fonds canadiens ne servent pas uniquement à l’aide humanitaire. Depuis 2013, 9,5 millions $ ont été consacrés à former les militaires nigériens via l’opération Naberius, une mission d’instruction militaire menée par les Forces armées canadiennes (FAC).

Or, le chef d’état-major des armées du Niger appuie les putschistes du général Abdourahamane Tiani qui affirment avoir mis «fin au régime» du président Bazoum.

Forces armées canadiennes

Des 210 militaires canadiens qui se sont relayés au Niger pour former les soldats locaux depuis dix ans, une dizaine sont toujours sur place, indique la Défense nationale.

Ottawa n’organise pas de rapatriement

Pour le moment, l’armée n’envisage pas de rapatrier nos soldats. Une opération pour évacuer les 214 civils canadiens qui vivent au Niger n’est pas non plus à l’ordre du jour. M.Wanki indique qu’Ottawa attend plutôt la réouverture de l’aéroport de la capitale nigérienne, Niamey.

En attendant, les Canadiens qui ne voulaient pas attendre ont plutôt trouvé refuge auprès des autorités françaises qui leur ont fait de la place à bord des cinq avions qu’elles ont affrétés sur place cette semaine. Paris a évacué plus d’un millier de ses ressortissants en deux jours.

Jonathan Sarago / Ministry for Europe and Foreign Affairs (MEAE) / AFP

Parmi les plus pauvres au monde

21,5 millions d’habitants

10 millions en situation de pauvreté extrême

189e sur 191 pays selon l’indice de développement humain

40% du PIB dépend de l’agriculture

Sources: Banque mondiale, Oxfam

La Russie dame le pion à la France

Depuis le coup d’État du 26 juillet au Niger, les partisans des putschistes défilent dans les rues de la capitale, Niamey, en brandissant des drapeaux russes. Certains appellent même une intervention de la Russie pour mater l’insurrection djihadiste qui mine tout le Sahel depuis deux décennies.

L’enlisement de la guerre contre le terrorisme est l’argument clef des putschistes qui estiment être les seuls à pouvoir ramener l’ordre. C’est le cas au Niger, mais aussi au Mali, en Guinée et au Burkina Fasso, tous tombés aux mains des militaires depuis 2021. Au Mali, la Russie est bien implantée par l’intermédiaire du sanguinaire groupe paramilitaire Wagner.

«À bas la France»

Les mercenaires russes se présentent comme une solution alternative à l’échec des puissances occidentales colonisatrices, en particulier la France historiquement dominante dans la région. Dans les rues de Niamey, on scande donc «Vive Poutine!» et «À bas la France!». L’ambassade française a été la cible d’attaque et des drapeaux tricolores ont été incendiés.

AFP

Dans la lutte géopolitique qui oppose la Russie aux Occidentaux, l’entrée de la Russie au Sahel est une réponse directe à la présence de l’OTAN en Europe de l’est, et en particulier à celle de la France dans les pays baltes, explique un chercheur local qui ne peut être identifié pour des raisons de sécurité. Il indique que les Russes ne sont pas encore sur le terrain au Niger, mais que cela pourrait bien être le cas dans le futur.

Le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, a en effet offert son soutien au putschiste sur Telegram, déclarant le 28 juillet qu’«un millier de combattants de Wagner est en mesure d’instaurer l’ordre et de détruire les terroristes». Il a souligné que le coup «n’est rien d’autre que la lutte du peuple nigérien contre les colonisateurs».

Mais à ce jour, Wagner n’a pas réussi à faire mieux que les troupes occidentales pour mater les djihadistes. Au Mali, malgré les 1800 mercenaires russes déployés, on constate plutôt «un décrochage sécuritaire», note Alain Antil, directeur du Centre Afrique subsaharienne à l’Institut français des relations internationales (IFRI).

Mais la population n’y voit que du feu, car Wagner c’est aussi une puissante machine de propagande qui finance partout des dizaines de radios en langues locales.

AFP

Lutte pour les ressources naturelles

Et tout ça n’est pas gratuit. En échange de ses services, Wagner s’approprie des secteurs entiers de l’économie. En Centre-Afrique, par exemple, il contrôle l’or, les diamants et le bois, en échange de la protection du président.

Le Niger est lui aussi un pays riche en ressources naturelles: c’est le deuxième fournisseur d’uranium de l’Union européenne avec 25,38% de l’approvisionnement. L’entreprise française Orano (ex-Areva) est le principal exploitant des mines d’uranium nigériennes. Elle fournit les réacteurs nucléaires de 13 pays européens.

Le lendemain du putsch au Niger, Vladimir Poutine tenait à Saint-Pétersbourg le Sommet Russie-Afrique auquel ont participé 49 pays africains, dont 17 chefs d’État. La déclaration commune adoptée au terme de la rencontre prévoit une coopération accrue dans les domaines de l’approvisionnement alimentaire, de l’énergie et de l’aide au développement.

-Avec l’AFP