«Pas facile de partir dans la vie»: les jeunes craignent d'être plus pauvres que leurs parents

Le Journal a rencontré des jeunes qui s’inquiètent de leur avenir financier avec la hausse du coût de tout. Inflation, crise du logement, endettement: se partir dans la vie n’est pas chose facile pour de nombreux jeunes Québécois.

Avec l'inflation et la hausse des prix de l'immobilier, de plus en plus de jeunes craignent de ne pas pouvoir réussir mieux, financièrement, que leurs parents.

​«La croyance qu’on va faire mieux que nos parents n’est plus vraiment d’actualité», souligne Philippe Léger, responsable de l’étude Jeunesse 2023 menée par la firme de sondage Léger.

Une crise de l’avenir: c’est ainsi qu’il résume l’état d’esprit des Québécois de 15 à 39 ans, dont 80% se montrent pessimistes face à leur avenir économique, politique et climatique.

Un autre coup de sonde, cette fois mené par Gestion de patrimoine TD, confirme que les jeunes Québécois sont considérablement plus préoccupés que leurs aînés sur presque tous les aspects de leurs finances personnelles.

Leur priorité: épargner pour se constituer une mise de fonds, quand les plus de 35 ans se préoccupent davantage de partir en vacances.

Parmi les plus touchés par l’inflation

Les personnes les plus touchées par l’inflation sont celles qui sont «au bas de l’échelle», rappelle Philippe Goulet Coulombe, professeur d’économie à l’UQAM.

Philippe Goulet Coulombe

Les jeunes générations se retrouvent donc en tête de peloton parmi celles qui en arrachent le plus avec les hausses de prix.

Ils ont les plus bas salaires, des dépenses familiales courantes élevées s’ils ont des enfants, et souvent peu de patrimoine.

Par ailleurs, ils sont très endettés. Le taux d’endettement des familles dont le soutien principal a moins de 35 ans atteint 43,4%, contre 14% en moyenne au Québec, d’après Statistique Canada.

«C’est un peu l’hécatombe», lâche Jennifer Robillard, directrice générale de la Coalition Interjeunes, qui regroupe de nombreux organismes jeunesse.

Plus de demandes, plus de besoins en aide alimentaire, angoisse de ne pas être capable de se loger: les besoins sont grands.

Le Journal l’a également constaté au travers des nombreux témoignages recueillis.

Crise du logement

Même si l’inflation s'avère temporaire et que les jeunes bénéficient d’un marché de l’emploi favorable, il reste qu’ils écopent de fardeaux économiques durables, signe que leurs inquiétudes ne sont pas sans fondement.

«L’accès à la propriété s’est dramatiquement restreint, relève M. Goulet Coulombe. Or, souvent, pour se partir dans la vie, c’est la première affaire.»

À 30 ans, en 1981, près de la moitié des baby-boomers étaient propriétaires d’une maison unifamiliale détachée. En 2016, au même âge, à peine un tiers des millénariaux l’étaient, d’après Statistique Canada.

Et la situation n’ira certainement pas en s’améliorant, y compris pour les locataires, estime le professeur.

La solution, à laquelle tous ne peuvent pas accéder: bénéficier de l’aide de ses parents, en restant à la maison plus longtemps ou en recevant une aide financière.

Fardeau collectif

Autre fardeau économique pour les jeunes générations: les finances publiques.

«La courbe démographique est intense au Québec, rappelle M. Goulet Coulombe. Alors oui, on va avoir des jobs, mais tu vas obtenir moins de services et tu vas les obtenir pour plus cher.»

Pour l’économiste, maintenir les services publics avec une population vieillissante risque de coûter cher à la jeunesse québécoise.

En chiffres

19 500$

Revenu moyen des jeunes Québécois de 16 à 24 ans en 2021 (Statistique Canada)

53 700$

Revenu moyen des jeunes Québécois de 25 à 34 ans en 2021 (Statistique Canada)

174,5%

Ratio dette/revenu des ménages canadiens de moins de 35 ans à la fin 2022 (Statistique Canada)

32,6%

Proportion des locataires qui sont âgés de 25 à 40 ans (Statistique Canada)

12,7%

Hausse du nombre de ménages locataires dans la région de Montréal entre 2011 et 2021

Taux de propriété chez les jeunes Canadiens (Statistique Canada)

2011: 44,1 % (25-29 ans) 59,2% (30-34 ans)

2021: 36,5% (25-29 ans) 52,3% (30-34 ans)