Série NASCAR Pinty's : Marc-Antoine Camirand en position de tête au Grand Prix de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Marc-Antoine Camirand s’élancera de la position de tête à l’occasion du 53e Grand Prix de Trois-Rivières qui sera disputé dimanche.

Le pilote de Saint-Léonard-d’Aston, champion défendant de la Série NASCAR Pinty’s, a bouclé le circuit urbain en 1min, 6,532s pour devancer le Trifluvien Louis-Philippe Dumoulin par 411 millièmes de seconde.

Ils ont été les seuls à rouler sous la barre des 67 secondes lors d’une séance de qualifications animée présentée samedi après-midi. À bord de sa Camaro, Camirand en a profité pour battre le record de piste.

Quatre autres représentants de la Belle Province ont suivi dans l’ordre soit Andrew Ranger, Alex Tagliani. Kevin Lacroix et Alex Labbé.

L’Ontarien D.J. Kennington a pris le septième rang devant Jean-François Dumoulin et Treyten Lapcevich, actuel meneur au classement cumulatif après les huit premières étapes de la saison 2023. Alex Guénette, vainqueur du GP3R l’an dernier, a complété le top dix.

Deux autres Québécois, Raphaël Lessard et Louis-Philippe Montour, ont pris les 11e et 12e rangs respectivement.

Domination québécoise

Cette séance de qualifications est certes à l’image du résultat final du GP3R puisqu’au cours des huit dernières présentations, la première marche du podium a été monopolisée par un pilote québécois.

Tagliani (2017, 2018 et 2021), Kevin Lacroix (2015 et 2016), Louis-Philippe Dumoulin (2014 et 2019) avaient précédé Guénette. Le GP3R avait été annulé en 2020 en raison de la pandémie.

L’épreuve de 60 tours s’annonce donc passionnante et fertile en rebondissements. Pour rappel, un accident spectaculaire impliquant les trois animateurs de la course, Jean-François Dumoulin, Camirand et Louis-Philippe Dumoulin, à l’avant-dernier tour, avait bouleversé l’ordre à l’arrivée l’an dernier, et pavé la voie à Guénette.

Plusieurs pilotes adopteront la stratégie d’un seul arrêt au puits nécessaire pour le ravitaillement en carburant, tout en souhaitant que les pneus tiennent le coup jusqu’au baisser de rideau.