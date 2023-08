Télé nostalgie: Isabelle Cyr, une grande admiratrice de Fanfreluche

Vibrer au rythme des péripéties de héros de fiction. Se faire raconter des histoires emballantes. Explorer des mondes nouveaux où se plaire à rire. Isabelle Cyr a suivi tant de personnages et vécu encore plus de voyages amusants grâce au petit écran. Les vedettes de la fin des années 1960 préférées des enfants, elle en connaît !

Isabelle, quelles sont les émissions jeunesse qui vous ont marquée ?

Fanfreluche, Sol et Gobelet, Bobino, La Souris Verte, Picotine, Nic et Pic, La Ribouldingue, Le Pirate Maboule, Marie Quat’Poches, Grujot et Délicat, Le Major Plum-Pouding, Fifi Brindacier et, plus tard, Pop Citrouille ! Toutes ces émissions m’ont marquée, car il y avait beaucoup d’humour et elles suscitaient l’imaginaire.

Photo tirée de IMDB

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Les personnages ! Avec leurs histoires et leurs aventures ! Pouvoir vivre toutes les gammes d’émotions.

Par exemple, je n’oublierai jamais l’histoire de Hansel et Gretel racontée par Fanfreluche ! J’avais tellement eu peur ! Puis, j’ai eu la chance d’avoir, entre autres, comme professeurs au Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Jacques Létourneau (qui a joué Pirate Maboule), Huguette Uguay (qui a été Madame Bec-Sec) et Yvon Thiboutot (qui a prêté ses traits à Général Tortillas) !

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Relativement beaucoup, oui. Mais j’aimais aussi beaucoup écrire et jouer mes propres histoires.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

Fanfreluche ! D’ailleurs, j’ai été très émue de pouvoir jouer avec Kim Yaroshevskaya dans le film Cap Lumière de Herménégilde Chiasson ! [La production canadienne a vu le jour au milieu des années 1980.]

Photo tirée de IMDB

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Celles de Fanfreluche, Sol et Gobelet et La Souris Verte, entre autres. Herbert Ruff [le regretté artiste polonais est décédé au milieu des années 1980] a composé des chansons légendaires de notre télévision !

Y a-t-il un ou plusieurs personnages que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Fanfreluche pour les histoires ! Ou Fifi Brindacier pour sa force ! Ou encore Sissi l’impératrice pour ses costumes !

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

Un univers qui serait inspiré de la commedia dell’arte [un théâtre populaire et comique qui a fait son apparition en Italie au cours des années 1500].

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je ne peux porter de jugement, car je ne la regarde pas tellement... Mais je souhaite qu’elle suscite principalement l’imaginaire des enfants comme j’ai eu la chance d’avoir cette télé.

Photo tirée de IMDB

♦ Isabelle Cyr fait partie de la distribution de la nouvelle comédie télé En résidence, dont le tournage bat son plein au Nouveau-Brunswick. Elle joue aux côtés de Germain Houde, France Castel, Pierrette Robitaille et Roc Lafortune.

♦ On pourra voir le résultat quelque part en 2024 sur Unis TV.

♦ L’hiver dernier, les téléspectateurs ont également remarqué sa présence dans des épisodes de la quotidienne STAT à ICI Télé.

♦ Auteure-compositrice-interprète, elle a également fait parler d’elle pour la qualité de son album Brûle sur mes lèvres sorti en 2019.