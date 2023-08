Découvrir Rome, Naples et la Sicile en dix excellentes séries à regarder sur vos écrans

L’Italie est le symbole du romantisme. C’est aussi un temple d’histoires riches allant de grandes familles royales à des clans mafieux bien connus en passant par le cœur de la religion catholique.

Paysages magnifiques, architecture ayant traversé les siècles, bonne bouffe, tout y est pour inspirer les créateurs. Le sud de l’Italie a été plus d’une fois immortalisé de belle façon au cinéma : Le Parrain, Cinema Paradiso, Mange, prie, aime et tant d’autres. La télé nous le montre dans le passé comme dans un présent plus frontal ou simplement accueillant. Voici Rome, Naples, et la Sicile à notre portée.

Rome

The Young Pope et The New Pope

Photo fournie par HBO

Dans ces séries de Paolo Sorrentino mettant en vedette Jude Law, on suit l’ascension d’un jeune cardinal élevé dans un couvent auprès d’une religieuse non conformiste. Élu pape à 47 ans, il est dans la mire de manipulateurs. Sans rien dévoiler, la seconde série voit un nouveau pape débarquer. Si des millions de gens visitent le Vatican chaque année, les tournages y sont interdits. Seules les scènes de gens massés dans le secteur y ont été filmées. C’est le cas de la fameuse scène dans The New Pope où John Malkovich salue ses fidèles de sa papemobile noire. Le monument a été doublé en studio au Cinecitta Studios : une réplique de la chapelle Sixtine de plus de 580 pieds carrés qui a nécessité 65 travailleurs. D’autres scènes ont pu être tournées sur la place Saint-Pierre avec vue sur la basilique du même nom, autre construction mythique, ainsi à l’ermitage du Saint-Esprit situé plus à l’ouest dans les Abruzzes.

►Diffusées sur Crave

Suburra

Photo fournie par Netflix

La place et la basilique Saint-Pierre apparaissent aussi dans cette série criminelle, première en italien à avoir vu le jour sur Netflix. On y suit des événements inspirés de faits réels alors que la mafia avait la mainmise sur des dignitaires politiques et religieux. Une lutte sanglante avait éclaté dans la petite ville balnéaire d’Ostie près de Rome. On y voit notamment le Palazzo Senatorio où se trouve l’hôtel de ville alors que le maire est forcé de démissionner. Le stade à moitié construit existe vraiment à la Cité des Sports près de l’Université de Rome. La résidence au bord de la plage de la famille Adami, à la tête du crime organisé de la région, est en fait un restaurant, le Vecchia Pineta, à Ostie.

►Diffusée sur Netflix

Luna Park

Photo fournie par Netflix

Nous sommes dans les années 1960 à Rome, alors qu’une jeune femme bourgeoise se lie d’amitié avec une diseuse de bonne aventure nomade dont les révélations vont changer le cours de leur vie. Luna Park est un des plus vieux parcs d’attractions de l’Italie. Il est situé dans la banlieue nord-ouest de la ville. Pour les besoins de la série, il a été recréé au parc Lido d’Ostie au bord de la mer, où se trouvaient déjà des manèges. Une réplique de la grande roue originale y a été montée.

►Diffusée sur Netflix

Joie de fille

Photo fournie par Netflix

Alors que Fugueuse connaissait du succès chez nous, cette série italienne destinée aux ados et jeunes adultes abordait sensiblement le même thème. On y suit deux amies qui, pour gagner de l’argent rapidement, tombent dans la prostitution. Ce qui semblait un contrat facile devient rapidement hors de contrôle. Le collège Collodi où les filles étudient est en fait la faculté d’ingénierie de l’Université de Tor Vergata, en périphérie du centre-ville de Rome. Plusieurs scènes ont été tournées dans Parioli, un quartier chic reconnu pour ses palais, ses villas et ses parcs où vivent des gens riches et branchés. La vie nocturne y est très animée. Chiara et Ludovica s’y retrouvent souvent pour sortir en boîte.

►Diffusée sur Netflix

Rome

Photo fournie par HBO

Les deux saisons de cette série historique retracent les événements de la guerre des Gaules, l’assassinat de Jules César, et la lutte d’Octave contre Marc-Antoine. Nous sommes dans les années 50 avant Jésus-Christ. Série très coûteuse, du fait de sa reconstitution historique, elle a été tournée principalement en studio à Rome et à Sofia en Bulgarie. On y a reproduit la Rome antique avec ses marchés et ses monuments. Le créateur de la série affirme que la ville, à cette époque, ressemblait davantage à Bombay ou Calcutta. En quatre mois, l’équipe a construit la ville sur cinq acres. De cette époque, on peut toujours voir le Colisée et le Panthéon ainsi que quelques forums qui ont su résister au temps et qui sont devenus des symboles de la capitale.

►Diffusée sur Crave

Naples

L'amie prodigieuse

Photo fournie par HBO

Saga littéraire d’Elena Ferrante portée à l’écran, on y suit le parcours de deux amies d’enfance, Lila et Elena, dont les trajectoires de vie seront différentes alors qu’une poursuit ses études et l’autre pas. Nous sommes à Luzzatti, un quartier populaire de Naples. Pour lui redonner sa couleur des années 1960, on a reproduit certaines rues à Caserte, une zone industrielle plus au nord, sur plus de 20 000 mètres. Bibliothèque, pont, église, école, tout y est. Ceux qui passent par Luzzatti verront les piazzas dei Martiri, Plebiscito et Municipio les rues Chiaia, Posilipo et Tasso, la Galerie Principe, puis Port’Alba, où Elena a développé sa passion pour les livres. De Naples, on prend un bateau pour l’île d’Ischia où se passaient les vacances d’été, loin des cris et de la précarité.

►Diffusée sur Club illico

Gomorra

La famille Savastano domine la mafia napolitaine. Un autre clan, mené par une jeune génération, grandit et pousse Don Pietro, le leader des criminels, à revoir sa façon de faire et à penser à sa succession. Cette série en cinq saisons a été principalement tournée à Scampia, en banlieue, et dans le centre-ville de Naples

►Diffusée sur Club illico et Apple tv+

La vie mensongère des adultes

Photo fournie par Netflix

Autre roman d’Elena Ferrante adapté en série. On dit que pour tolérer notre existence, il faut mentir, même à soi-même. C’est la base de ce récit campé dans les années 1990 où une adolescente entend son père la comparer à sa tante dont elle voudra se rapprocher. La série nous plonge dans la région de la Campanie, à Naples plus précisément. On y reconnaît le Palais des Congrès (Cubo d’Oro), la Casa del Portuale (musée) et le port de Naples.

►Diffusée sur Netflix

Sicile

Le lotus blanc 2

Photo fournie par HBO

Difficile de ne pas mentionner le décor magnifique dans lequel la saison 2 nous plonge. Nous retrouvons de riches vacanciers dont on découvre les travers et les fausses apparences. Escapade qui mènera à la mort d’un des protagonistes (je ne révèle rien). L’action principale se déroule au San Domenico Palace qui est en fait le Four Seasons de Taormine au nord-est de la Sicile. Vous pouvez vous y rendre, mais sachez qu’une chambre coûte 3000 euros (4350 $ environ) la nuit. Il faudra payer le double pour une suite telle qu’on en voit dans la série. Pour 23 euros (33 $), vous pourrez par contre siroter un negroni au bar où Mia et Lucia traînent. La magnifique villa que Daphne loue à Noto dans l’épisode 3 est en fait la Villa Tasca qui se trouve à Palerme. On peut la louer sur Airbnb pour environ 4000 euros (5800 $) la nuit.

►Diffusée sur Crave

Le goût de vivre

Photo fournie par Netflix

Cette minisérie romantique avec Zoe Saldana raconte la rencontre entre une artiste américaine et un chef italien alors que la maladie vient bouleverser leur histoire d’amour qui les mène sur deux continents. On y voit donc Los Angeles, mais aussi la Sicile et plus précisément la petite ville portuaire de Cefalú tout au nord de l’île, à l’ouest de Palerme.

►Diffusée sur Netflix