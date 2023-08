Vers la fin des factures imprimées?

Imprimer les reçus de caisse à chaque achat en magasin est maintenant chose du passé en France depuis le 1er août. Bien que l’objectif de cette mesure soit de réduire la consommation et le gaspillage de papier, le reçu de caisse a des avantages et ne devrait pas être aboli au Canada.

C’est du moins ce que le président de la section québécoise du Conseil canadien du commerce de détail, M. Michel Rochette a commenté sur les ondes de TVA Nouvelles.

«Avec les reçus de caisse, vous êtes capable de retourner ou vous faire rembourser une marchandise et vérifier l’exactitude du prix inscrit sur l’étagère. Le reçu a un avantage à la fois pour le consommateur et le détaillant», note le président.

Depuis l’adoption de la loi en 2020, la France a longtemps repoussé l’idée d’arrêter d’imprimer les reçus, par crainte.

Selon M. Rochette, c’est un signal d’alerte pour le Québec, à savoir que ce n’est peut-être pas la meilleure méthode.

Est-ce réellement un enjeu environnemental?

Certains consommateurs répliquaient qu’il y avait des enjeux encore pires que l’environnement. «C’est une mesure qui n’est malheureusement pas sans conséquence», ajoute-t-il.

Pour le président du Conseil canadien du commerce de détail, les impressions de reçus de caisse à l’achat vont bien au-delà de l’environnement, c’est un document important à garder.

«Au Québec, pour la garantie d’un achat, ces documents-là sont extrêmement importants. Ils donnent l’adresse du commerçant, il y a beaucoup d’informations qui ne paraissent pas importantes, mais ils le sont. Ils protègent autant le détaillant que le consommateur», précise-t-il.

Une autre raison de ne pas abolir les factures imprimées est pour les personnes qui organisent leur budget familial de la semaine. «Ils ont besoin de leur reçu de caisse pour additionner et compiler», insiste M. Rochette.

Également, il est important de savoir que les factures sont recyclables et compostables. «Il y a peut-être d’autres mesures environnementales qui seraient plus effectives et qui n’auraient pas autant d’effets collatéraux», commente le président.