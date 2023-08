Vite, faisons encore plus de ce qui ne marche pas!

Comparé à la majorité des sociétés du monde, le Québec reste un endroit où il fait bon vivre.

On peut tout de même dresser une longue liste de problèmes.

Ce qui me fascine, ce sont les «solutions» proposées par plusieurs.

Répondeur

Prenons l’accès aux soins de santé. La «solution»? Plus d’État, plus de programmes gouvernementaux, plus de dépenses, plus de bureaucratie.

Prenons l’éducation. La «solution»? Plus d’État, plus de programmes gouvernementaux, plus de dépenses, plus de bureaucratie.

Prenons le logement.

Loyers rares et chers? La «solution»? Plus de HLM subventionnés, bref, plus d’État, plus de programmes gouvernementaux, plus de dépenses, plus de bureaucratie.

Accès à la propriété difficile? La «solution»? C’est au gouvernement, toujours lui, de la trouver.

Pas évident? Pas grave. Que le gouvernement fasse quelque chose.

Des quartiers de Montréal dépérissent à vue d’œil.

La «solution»? Plus d’État, plus de programmes gouvernementaux, plus de dépenses, plus de bureaucratie.

Les inégalités se creusent, c’est indéniable. Mais toute inégalité est-elle forcément une injustice?

Parfois, oui, mais dans une société compétitive, les différences de talent et d’ambition, de même que les choix personnels, creuseront forcément les écarts.

Hérésie pour certains. Leur «solution»? Plus d’État, plus de programmes gouvernementaux, plus de dépenses, plus de bureaucratie.

Émettez un doute, dites non, et le répondeur automatique s’enclenchera : «néolibéralisme», «apologie des privatisations», «manque de solidarité», «ultra-droite», etc.

Les faits sont pourtant têtus: le gouvernement du Québec n’a jamais autant dépensé, les fonctionnaires et les programmes gouvernementaux n’ont jamais été aussi nombreux.

Nonobstant la rhétorique déconnectée, ça augmente d’année en année, mais pour certains, ce n’est jamais assez, ce ne sera jamais assez.

Le gouvernement doit nous éduquer, nous soigner, y compris sur le plan psychologique, nous loger, nous aider à manger en terrassant l’inflation, nous materner du berceau jusqu’à la tombe.

Et les niveaux d’imposition et de taxation? Et les dettes refilées à ceux qui nous suivent?

Poudre aux yeux néo-libérale! Rhétorique d’ultradroite! L’argent, ça s’imprime.

Les riches et la classe moyenne? Des citrons qui donneront du jus pour l’éternité.

Comme le disait ironiquement un lecteur du Journal, coudonc, le gouvernement devrait-il aussi nous fournir de l’argent de poche tant qu’à y être?

Et quelle mission de l’État a été vendue au secteur privé chez nous, ce qui est la définition d’une privatisation?

Réel

Évidemment que le privé n’est pas la solution, par exemple, aux toxicomanes qui traînent dans les rues.

Personne ne prétend cela, et personne de crédible au Québec ne propose d’imiter la société américaine.

Mais dans toutes les sociétés où l’État a voulu s’occuper de tout, le résultat fut la pauvreté généralisée, l’autoritarisme politique, et la mainmise d’une bureaucratie anonyme.

Il faut entretenir une relation complexe avec la réalité pour penser qu’on améliorera la situation en faisant encore plus de ce qui ne marche pas.