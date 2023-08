Comment initier son ado au bonheur d'une longue randonnée sur le sentier des Caps de Charlevoix

Voilà un moment que je cogitais ce projet. Plutôt que nous offrir un voyage estival ailleurs sur la planète ou des vacances plus traditionnelles, je voulais initier ma fille, cet été, au bonheur de la longue randonnée. Mon choix s’est arrêté sur le sentier des Caps à Charlevoix qui m’apparaissait suffisamment exigeant pour une première fois de quatre jours et trois nuits.

Ce sentier serpentant à travers les montagnes et longeant de près le fleuve Saint-Laurent est pourtant situé relativement près des certains villages, ce qui d’emblée est rassurant. Certes, il n’y a pas de patrouille sur le sentier et nous devons assurer notre sécurité, mais il y a du réseau en cas d’urgence.

J’ai beaucoup voyagé seule et avec ma fille alors qu’elle était bébé, je suis donc habituée à porter cette responsabilité sur la route, mais l’idée d’une foulure ou d’un accident doit être envisagée d’autant plus lorsque les sentiers s’avèrent boueux et glissants...

Superbes points de vue sur le fleuve

Photo fournie par Marie-Ève Blanchard

Nous avons entamé notre randonnée depuis le secteur Saint-Tite-des-Caps. Nous aurions pu débuter depuis la réserve de Cap-Tourmente, mais l’ascension, avec 500 mètres de dénivelé, me semblait trop harassante en début de parcours, et j’avais peur que ma fille de 13 ans ne soit en mesure d’effectuer tout le sentier linéaire totalisant 51 kilomètres.

Je n’ai pas regretté mon choix, car la dizaine de kilomètres, dont la plupart en ascension dans des sentiers boueux, avec mon sac lourd de 35 livres, s’est avérée plus difficile que je croyais. Ayant débuté à 15 h, on arrivera finalement à 19 h 30 au refuge du Cap Gribane sans s’être arrêtées, éreintées, mais heureuses d’être ainsi en forêt.

Le lendemain matin, on débutera tôt afin de parcourir 8 kilomètres. Certains sentiers sont bordés de magnifiques fougères et avec la lumière matinale, c’est magnifique ! Et quelle n’est pas notre surprise de nous retrouver au-dessus d’une vaste mer de nuages caressant le fleuve Saint-Laurent.

Ces points de vue sur le fleuve sont chaque fois une récompense et agissent aussi comme élément de motivation. Ma fille apprend à lire une carte avec les dénivelés, à trouver les points d’eau, à s’écouter pour prendre des pauses, à gérer ses déchets et apprécier les bains de pieds dans l’eau froide des ruisseaux qui s’avèrent aussi jouissifs qu’un spa.

Dès 7 heures le lendemain, ce sont 13 kilomètres qu’on doit réaliser jusqu’au Cap à l’Abattis à 650 mètres. La grimpe est franchement intense par endroit et les derniers kilomètres s’avèrent difficiles.

Mais on chante pour s’encourager et on savoure les bruissements de la nature. Nos efforts seront largement récompensés avec l’époustouflante vue sur le fleuve et l’île aux Grues depuis la terrasse de notre dernier refuge. Le regard de ma fille pétille de satisfaction et de fierté : clairement, il y aura récidive.

Repères

Photo fournie par Tourisme Charlevoix

Sentier des Caps de Charlevoix

Longue rando ou rando d’un jour. Accès 8,70 $. Refuges (33,05 $) et plateformes pour tente (26,10 $). Possibilité de faire déplacer votre voiture d’un secteur à l’autre (frais)

►sentierdescaps.com

Trouver un itinéraire qui nous correspond

Le site de Rando Québec, Balise Québec, s’avère un bel outil pour dénicher courtes ou longues randonnées dans la province. Recherche par région, longueur de sentier, degré de difficulté, possibilité de chien, etc.

►baliseqc.ca

Conseils

Avoir une batterie solaire ou plusieurs batteries supplémentaires pour alimenter son cellulaire.

Nourriture lyophilisée et suffisamment de protéines et aliments riches en calories. Prévoir davantage de repas et penser qu’il faut rapporter ses déchets.

Se munir d’un filtre à eau ou de pastilles purificatrices

Se récompenser

On réserve à Baie-Saint-Paul à la Buvette Gentille pour un repas absolument impeccable !

►fauxbergers.com/nos-restaurants