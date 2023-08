Animaux: Nava et Sahë, le yin et le yang du photographe Jean-Simon Bégin

Le photographe animalier Jean-Simon Bégin a deux chiens : Nava, une femelle de 6 ans, et Sahë, un mâle de 5 ans. Ils sont indissociables, mais très différents, comme le yin et le yang.

Parlez-nous des noms de vos chiens.

Ce sont des noms à deux syllabes, courts, esthétiques et faciles à prononcer. Pour Nava, c’est l’éleveur qui l’avait nommée ainsi. Je la surnomme « Nene », à cause de son long museau de lévrier. Je surnomme Sahë « Dadou », sauf quand je suis choqué... Alors, j’utilise leurs vrais noms.

Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Ce n’est pas la même relation ni les mêmes implications. Je suis assurément plus chien. Les chiens m’apportent tellement plus !

Comment décrire en quelques mots la personnalité de vos chiens ?

Nava est une antisociale. Elle est réservée et hypersensible. Elle est indifférente aux humains, ce qui fait son charme. Zéro affectueuse ! En revanche, elle adore les enfants, avec qui elle est très à l’aise. Elle est complexe et vraiment intelligente. Elle est plutôt réservée dans ses émotions. Elle est plutôt colosse, comme un mâle. Elle n’aime pas les autres chiens et devient super réactive, intolérante, en leur présence. C’est son défaut, mais on vit avec. Je l’aime même avec ses défauts. Sahë, lui, est un chien parfait. Il est toujours heureux et hypersocial. Il aime les contacts humains et a une joie de vivre. Il est très affectueux. Il m’écoute au doigt et à l’œil.

Racontez-nous un fait cocasse concernant Sahë.

L’hiver dernier, je suis allé marcher sur les glaces du fleuve avec mes deux chiens. J’avais apporté un drone pour faire des vidéos de nous. Je le faisais voler à cinq mètres du sol et je faisais des tests. Je m’amusais à les faire courir après le drone. Il faut dire que Sahë est fou des balles et s’en donnait à cœur joie. Je filmais donc Sahë qui courait quand le drone s’est déconnecté et est tombé au sol. Sahë est revenu vers moi avec le drone dans la gueule, sans l’abîmer, et celui-ci filmait encore !

Racontez-nous un de leurs mauvais coups.

Aucun mauvais coup ! En fait, ce sont les deux meilleurs chiens d’appartement au monde ! Ils sont calmes, très mollo, et ne jappent pas. Ils sont super tranquilles.

Quel est leur endroit préféré ?

Je dirais dans la nature. Si on part en voiture, dès qu’on arrive dans une route de terre, ils se mettent à siller tellement ils sont contents et anticipent la randonnée.

Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez ?

Nava et Sahë sont en garde partagée, avec mon ancienne conjointe. On est en super bons termes. Elle travaille à domicile tandis que moi, j’ai un horaire imprévisible, complexe et aléatoire. Je ne peux pas avoir de chiens tout seul. Quand je pars en expédition pour mes photos, c’est elle qui s’en occupe. Et, ça ne serait pas concevable de ne plus revoir mes « bébés ». Même chose pour elle. On a créé un attachement des deux côtés.

En quoi vos animaux peuvent-ils être une source d’inspiration pour vous ?

Je suis photographe et peintre animalier et je suis carriériste. Je travaille beaucoup. Les chiens m’inspirent en ce sens où ils m’obligent à prendre le temps et à faire une activité pour leur bonheur. Je fais des choses pour eux. On profite de la vie et du moment présent avec les chiens.

À propos de Jean-Simon Bégin