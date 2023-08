C’est quoi être vieux?

Je ne sais pas ce qui m’arrive, mais on dirait que chaque jour qui passe ajoute du poids sur mes épaules. Est-ce le fait d’avoir dépassé la septième dizaine en mai dernier ou les cinq dernières années qui n’ont pas été tendres envers moi ? Je ne saurais le dire.

D’abord il y a eu le décès subit de mon conjoint en 2018 avec les problèmes qui me sont tombés dessus vu sa désorganisation. Puis une de mes filles qui voulait toucher tout de suite sa part d’héritage avec laquelle il a fallu que je négocie. Et finalement la pandémie qui m’a pour ainsi dire rachevée.

Moi qui ne m’étais jamais vue vieillir, j’ai soudain ressenti une grande lassitude. Après avoir lu les quelques témoignages que vous avez publiés sur le sujet, je me suis mise à m’interroger sur moi-même.

Comme je le disais à mon aîné en fin de semaine, je n’ai plus de ressort. Je me lève aussi fatiguée le matin que le soir quand je me couche. Je me suis encabannée pendant la pandémie et c’est comme si je n’étais plus capable de me désencabanner. Je me demande même si j’en ai encore envie ?

Ma fille qui croyait son père plus riche qu’il ne l’était ne décolère pas devant ce qu’elle appelle « le minable montant de son héritage », et qui trouve le moyen de me blâmer chaque fois qu’elle me visite. Et pour clore l’histoire, j’ai tout le temps mal partout. Comme si mes vieux os me disaient qu’ils en ont assez de me soutenir.

Je n’ai plus aucune énergie et je passe mes grandes journées à pleurer toute seule assise sur mon sofa de salon devant ma télévision qui joue sans que je ne me rappelle jamais ce que j’ai regardé. Je n’ai même plus de plaisir à voir mes petits-enfants, qui d’ailleurs viennent de moins en moins me voir, tant il semble que je sois devenue une vieille madame grognon. Si c’est ça être vieux, mieux vaudrait mourir. C’est ce que je me souhaite !

Mémé

Je trouve d’une tristesse infinie que vous persistiez à vous laisser glisser, dans ce qui me semble être une dépression, sans vous donner la moindre chance de réagir pour parvenir à rebondir. Prenez au moins le temps d’aller voir votre médecin de famille pour qu’il vous donne quelques pistes de solution. Profitez de la belle saison pour vous imposer une promenade à l’extérieur au moins une fois par jour. Confiez-vous à celui ou celle de vos enfants qui pourrait être plus sensible à votre situation. Appelez la ligne d’aide Info-social 811 pour parler à quelqu’un de votre situation et recevoir un premier coup de pouce. Bonne chance !