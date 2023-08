CH: connaissez-vous Nathan Légaré?

Le nom de Nathan Légaré n’est pas le plus connu des amateurs de hockey. Mais dans le milieu, son nom rime avec professionnalisme, détermination, rapidité et tir foudroyant. Ce qui devrait donner l’eau à la bouche aux partisans du Canadien.

Acquis dimanche, Légaré demeure l’énigme de cette transaction surprise à trois équipes.

«C’est une personne extraordinaire. Il met son cœur et son âme pour son équipe, mentionne son ancien coéquipier dans la Ligue américaine Pierre-Olivier Joseph. Je pense qu’il aura beaucoup de plaisir à Montréal, avec sa famille aux alentours. On fantasme de pouvoir jouer avec cette équipe-là en grandissant. Je suis excité pour lui.»

«On s’est parlé juste après son échange, ajoute le défenseur des Penguins, qui a disputé un match de hockey-balle avec des joueuses de tennis. Je pense qu’il avait des émotions mixtes. Au final, je suis sûr qu’il sera content et qu’il va apporter une belle énergie à Montréal.»

«Sérieux et à son affaire»

Dès ses premiers pas dans la LHJMQ, Légaré s’est démarqué par son éthique de travail, ce qui a convaincu les Penguins de repêcher l’ailier droit au troisième tour en 2019.

«C’est un travaillant et une bonne personne. Il cherche toujours à se dépasser. Il est sérieux et à son affaire», relate au Journal Martin Cadorette, un de ses ex-entraîneurs adjoints avec le Drakkar de Baie-Comeau.

Si son ancien entraîneur avec Équipe Québec et les Foreurs de Val-d’Or Daniel Renaud avait un mot pour décrire Légaré, ce serait «professionnel»: «de la façon qu’il travaille, qu’il s’entraîne, qu’il mange, c’est un gars qui va tout faire pour atteindre ses objectifs».

«J’ai adoré Nathan, autant la personne que le joueur de hockey. Il va accepter ce que tu vas lui demander et il va tout faire pour aider l’équipe. C’est un gars très coachable, il veut s’améliorer», assure Renaud, aujourd’hui à la barre des Cataractes de Shawinigan.

Un guerrier

À ses deux premières saisons chez les professionnels, Légaré a amassé 16 et 19 points. Dans la LHJMQ, le Montréalais de 22 ans a déjà connu des campagnes de 35 et 45 buts.

«C’est un marqueur né, soutient Joseph. On l’a vu dans le junior majeur à quel point il peut être un joueur dangereux dans l’enclave.»

«C’est vraiment un gars de caractère, qui est excessivement fort, décrit Renaud. Il a un bon physique, mais en plus, il joue avec. Il est capable d’être intimidant sur la glace, il gagne ses batailles à un contre un.»

À 6 pi et 205 lb, Légaré sait se défendre. Il a même passé 76 minutes au banc des pénalités la saison passée, avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton.

«Même s’il ne produit pas lors d’une game, il va être vraiment utile, car il met beaucoup de pression, il finit ses mises en échec, il bloque des tirs. C’est un guerrier», assure son ancien coéquipier à Val-d’Or Alexandre Doucet.

Doucet a beaucoup appris de Légaré quand ils ont partagé une chambre d’hôtel durant la pandémie.

«Il peut aider les jeunes. C’est un bon leader. Il fait tout bien, son éthique de travail est irréprochable», explique l’espoir des Red Wings de Detroit.

Un jour dans la LNH

Légaré n’est pas assuré d’un poste avec le Canadien, mais peu importe s’il joue à Montréal ou à Laval, Renaud est convaincu qu’il «va exercer un impact positif autant sur la glace que dans le vestiaire».

Et tout ce beau monde s’entend pour dire qu’il jouera un jour dans la LNH.

«Tout est possible s’il a un bon camp, prétend Doucet. Avec sa force, sa rapidité et son excellent lancer, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut dépanner partout. Il peut causer une surprise.»

«Pour lui, the sky is the limit, comme on dit», renchérit son bon ami Joseph.

À la lumière des gens qui le connaissent bien, Nathan Légaré cadre parfaitement avec le type de joueur que Kent Hughes recherche.