Décès sur nos routes durant les vacances de la construction: un des pires bilans en 15 ans

Plus d’une vingtaine de personnes ont perdu la vie sur les routes desservies par la Sûreté du Québec lors des vacances de la construction, un bilan «abominable» qui serait l’un des pires des quinze dernières années.

«C’est plus qu’une personne par jour. Ça fait longtemps qu’on n’a pas connu ça, observe Paul Leduc, ex-chef à la sécurité routière de la Sûreté du Québec (SQ). C’est la période la plus sombre sur les routes à toutes les années.»

On dénombrait, dimanche, au moins 23 personnes qui avaient perdu la vie lors des vacances de la construction sur le territoire relevant de la police provinciale, selon une compilation du Journal.

D’après nos recherches, ce triste bilan s’inscrit dans les plus meurtriers depuis plus d’une décennie pour cette même période. La SQ avait recensé autant de victimes pour les années 2009 et 2011, à titre comparatif.

«C’est abominable», laisse tomber au bout du fil Paul Leduc, qui se demande si le message de sensibilisation passe toujours auprès des automobilistes québécois.

Après la première semaine de vacances, une quinzaine de victimes étaient déjà à déplorer. La SQ avait sonné l’alarme.

«On veut lancer un électrochoc collectif. On veut sensibiliser le Québec, et surtout, renverser la tendance», avait lancé dans une vidéo le sergent Jean-Raphaël Drolet.

Dépassement fatal

Or, celle-ci s’est poursuivie jusqu’à la toute fin du congé.

Samedi midi, une collision frontale est survenue sur la route 158, à Saint-Thomas, dans Lanaudière.

Un conducteur et sa passagère sont morts en effectuant vraisemblablement un dépassement à la sortie d’une courbe, percutant un deuxième véhicule qui roulait en sens inverse.

Les passagers de l’autre automobile ont été transportés à l’hôpital pour traiter des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger.

Autre hécatombe

Dimanche, ce fut également l’hécatombe. Deux personnes sont décédées lors d’accidents distincts qui ont eu lieu au même moment.

Un homme de 46 ans a péri dans une collision frontale à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, tandis qu’un jeune motocycliste de 17 ans est mort lors d’une perte de maîtrise à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, dans le Centre-du-Québec.

Un peu plus tard, à Saint-Pie, en Montérégie, c’est un homme de 37 ans qui a rendu l’âme après une embardée dans un circuit fermé.

Pas finies

«Ce n’est pas fini la période des vacances, il va encore y avoir beaucoup de circulation», prévient l’expert en sécurité routière chez CAA-Québec, Marco Harrison.

Il faut considérer, selon M. Harrison, que près de 6 Québécois sur 10 avaient choisi la province comme destination de vacances, selon un sondage de CAA-Québec. Il s’agit d’une légère baisse par rapport à 2022.

«C’est très élevé [comme résultat]», résume-t-il.

Des vacances de la construction tragiques depuis 15 ans

2019: 16 décès

2018: 16 décès

2017: 19 décès

2011: 23 décès

2009: 23 décès

Source: Sûreté du Québec