Didier Schraenen: le «vieux renard» accède au podium pour la 21e fois de sa carrière au Grand Prix de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Comme prévu, la F1600 a été le théâtre de discussions intenses sur la piste lors de ses trois courses disputées à Trois-Rivières.

Si la domination des jeunes Connor Clubine et Callum Baxter (classés premier et deuxième respectivement) n’a pas fait de doute dimanche, on retiendra aussi la brillante performance du vétéran Didier Schraenen qui a rallié l’arrivée en troisième place pour la deuxième fois au cours du week-end.

«Le vieux renard a fait une bonne opposition aux deux jeunes coqs», s’est-il exclamé à sa sortie de voiture.

Hommage à des précieux partenaires

L’animateur à RDS, qui accède à un 21e podium au GP3R, a tenu à rendre hommage à deux de ses fidèles partenaires, François Précourt et Jacques Cadorette, décédés d’un cancer cette année.

«Je leur dois une fière chandelle et une grande partie de mes succès», a raconté Schraenen, qui célébrera ses 68 ans en octobre.

L’inscription «Salut François ! Salut Cado !» est d’ailleurs clairement visible sur son casque.

Marcel Lafontaine passe le flambeau à titre de promoteur de la F1600 au Québec, un poste qu’il occupait depuis 2009. Jacques Deshaies, connu pour le même rôle au sein de la Coupe Nissan Versa, lui succédera.