Erik Karlsson qualifié «d’exceptionnel» par un joueur québécois

Après avoir raté les séries pour une première fois en 16 ans, Pierre-Olivier Joseph ne pouvait pas demander mieux que l’ajout du plus récent gagnant du trophée Norris pour relancer les Penguins.

L’arrière québécois réalise pleinement la chance qu’il aura de jouer aux côtés d’Erik Karlsson.

«C’est un joueur tellement exceptionnel, de calibre numéro 1. Il sera parmi les meilleurs défenseurs de tous les temps. On ne peut pas être plus content de l’avoir dans notre équipe. Ce n’est pas vraiment un joueur comme on aime affronter, alors c’est plus le fun de l’avoir de notre côté», raconte Joseph, rencontré dimanche lors de l’Omnium Banque Nationale.

«Je suis vraiment excité d’avoir la chance de grandir à côté de lui», poursuit-il.

Objectif : coupe Stanley

Karlsson a été élu meilleur défenseur de la LNH à trois reprises. La saison dernière, le Suédois de 33 ans a retrouvé sa touche offensive avec une production de 101 points, dont 25 buts, avec les Sharks de San Jose.

«Il amènera une belle énergie à notre équipe, qui essaie encore d’y aller pour la coupe Stanley, ajoute Joseph. Je pense qu’avec les gros joueurs qu’on a, on va rebondir. Mais c’est aussi décevant de voir des joueurs avec qui on s’entendait bien quitter pour une autre organisation.»

Avec Kristopher Letang et Karlsson, les Penguins constitueront une menace offensive à la ligne bleue.