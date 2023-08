Voici comment ce réalisateur a construit son émission de télé sur le Vietnam

C’est animé par son désir d’aller à la rencontre de l’autre que Ian-Mathieu Ouellet devient réalisateur. Monteur, réalisateur, directeur photo, il multiplie les chapeaux au gré des expériences, que ce soit en publicité, à la télé ou grâce à la compagnie qu’il a cofondée (avec Léa Vinson), Pense Bon, spécialisée en production vidéo à impact social. Son but ? Faire rayonner l’implication des marques et entreprises.

Son intérêt pour un monde meilleur s’applique aussi au petit écran avec Les Princes à Calcutta. Il fait équipe avec Jean-Michel Dufaux et Benoît Roberge pour Tour de thaï puis pour Tadam Vietnam dont il parle avec enthousiasme et affection, nourrissant notre curiosité pour la culture vietnamienne.

Photo fournie par Benoit Chamberland

La série est-elle présentée de façon chronologique telle que vous avez vécu le voyage ?

Le but du concept est de suivre deux amis (Benoît et Jean-Michel) dans leur périple. On ne veut pas avoir le « feeling » de la caméra. On assume complètement la partie qui n’est pas officiellement du show. Comme on tourne avec de petites caméras, c’est très facile de la sortir dans l’avion ou quand les gars partagent leur fatigue parce qu’ils sont « jetlag ». On veut tout sentir, tout faire vivre, donc on n’a pas le choix que ça soit présenté chronologiquement. On a décidé de faire le voyage du sud au nord en diversifiant les expériences. Dans le deuxième épisode, on est dans une station balnéaire alors que plus tard on se retrouve dans la fraîcheur des montagnes. Il y a tellement de facettes au Vietnam. C’est comme ça qu’on l’a vécu.

Comment ont été choisis les lieux visités dans chaque ville ?

Jean-Michel était déjà allé au Vietnam. Il est collaborateur au contenu. Il a préétabli un itinéraire et avait ses « musts » qu’il voulait partager avec Benoît. Nous avons aussi consulté Kim Thuy avant de partir, qui nous a donné quelques bons « cues » sur son pays d’origine. Nous avions trois jours de tournage par épisode. Saïgon, notre première destination, est une ville énorme. Nous déterminions toujours par quoi on commençait sans avoir d’horaire trop rigide. La rencontre avec Daniel Savoie en est un bon exemple. On lui avait donné rendez-vous dans une rue du centre-ville, où il y a tellement de monde ! C’était trop bruyant. Daniel nous a proposé d’aller dans le coin où il habite. On a pris des scooters. Tout était improvisé. On est une petite équipe : les gars, Benoît Chamberland, un véritable couteau suisse parce qu’il est DOP (directeur photo et caméra principale), fait le son, le drone et moi je m’occupe de la deuxième caméra et fais le booking sur place. On vit tout ensemble et on s’adapte. Une fixeuse nous accompagnait aussi pour la traduction et l’obtention des permis. Les gens nous ont toujours bien accueillis.

La musique est très présente dans la série. Parle-moi de son importance.

Je monte en grande partie les épisodes. Les choix musicaux sont les miens. On est dans une approche documentaire, je me fie donc aux ambiances. La « vibe » est adaptée en fonction du contenu. Chaque épisode a un rythme soutenu. Après 2-3 minutes, on passe à un autre endroit.

Quelle est la dynamique entre Jean-Michel et Benoît ?

Je vais citer Jean-Michel en disant qu’ils sont un peu comme un vieux couple. Benoît se lève tard, se couche tard, Jean-Michel est toujours à son affaire, à l’heure. Il y a un clash. Benoît est un foodie, Jean-Michel est plus traditionnel dans ses choix. Jean-Michel force Benoît à se lever plus tôt, Benoît pousse Jean-Michel à goûter à des choses qu’il n’a jamais osé essayer. Ils se picossent, se chicanent un peu, parfois. On filme ça. Ils sont généreux. Ils se livrent de plus en plus au fil des épisodes. Quand Jean-Michel appelle sa mère pour lui souhaiter un bon anniversaire, ça donne lieu à un moment touchant. Benoît va parler de ses émotions à travers ses chansons. C’est juste vrai. Le but, c’était de donner l’impression que le spectateur est le troisième voyageur.

Qu’as-tu appris du Vietnam que tu souhaites transmettre avec la série ?

C’est l’endroit où j’ai le mieux mangé au monde. Autant de la bouffe de rue que dans des endroits chics. Mais je retiens surtout l’accueil, la résilience et l’ouverture des Vietnamiens. Je me demandais comment on allait aborder la guerre du Vietnam, dont les traces sont encore présentes. Ils s’en souviennent mais sont passés à autre chose et ont en quelque sorte pardonné. Ils sont fiers de leur pays et nous invitent à le visiter. J’espère que je t’ai donné le goût d’y aller parce que c’est vraiment un beau pays.

♦ Tadam Vietnam Lundi 21 h sur Évasion