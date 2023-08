Justin Trudeau est allé voir Barbie et ça ne plaît pas à tout le monde

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est allé voir le film Barbie, dimanche, avec l’un de ses fils.

«On est dans l’équipe Barbie», a-t-il écrit sur Twitter/X et Instagram en publiant une photo de lui et de son fils aîné, Xavier James Trudeau, vêtus d’un coton ouaté rose et d’un tee-shirt mauve.

Il s’agit du premier message personnel publié par le premier ministre depuis l’annonce de sa séparation d’avec Sophie Grégoire, mercredi.

On est dans l'équipe Barbie. pic.twitter.com/ummozZ2kFi — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 6, 2023

Sa publication a toutefois provoqué une vague de messages homophobes de la part de certains internautes qui n’ont pas tous compris que M. Trudeau était accompagné de son fils, parlant d’un «coming out».

«Je pense que maintenant nous savons pourquoi le divorce a eu lieu», «Nouveau couple?», «Lequel des deux est Ken?» lit-on notamment.

«C’est impossible ça peut pas être vrai. Nous sommes dans une grosse pièce de théâtre», a écrit un internaute, tandis que d’autres l’ont insulté d’ «asti de tapette», d’être dans «la mauvaise équipe».

Quelques heures plus tôt, le premier ministre avait publié un message concernant la Pride Parade de Vancouver: «Je pense à tous ceux et celles qui sont au défilé à Vancouver, aujourd’hui. Bonne Fierté, chers amis! Amusez-vous bien, soyez prudents et n’arrêtez jamais de célébrer qui vous êtes et qui vous aimez. Aujourd’hui et chaque jour, vous faites la force de ce pays».