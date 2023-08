L'avenir du Défi urbain Chevrolet est assuré au Grand Prix de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Le taux de participation réduit de 38 à 23 voitures a fait douter certains observateurs du retour l’an prochain du Défi urbain Chevrolet qui en était samedi après-midi à sa troisième édition au Grand Prix de Trois-Rivières.

Or, foi de Dominic Lussier, l’un des instigateurs de la venue de ces voitures dont la spécialité est la terre battue, il n’y a aucune inquiétude à avoir.

«L’avenir du Défi urbain Chevrolet est assuré», a confirmé Lussier, copropriétaire de l’Autodrome Granby et du RPM Speedway à à Saint-Marcel-de-Richelieu.

«La course de samedi a été la meilleure depuis notre venue au GP3R, a-t-il renchéri. La première édition a été exploratoire, c’était une nouvelle aventure pour nous. Depuis, on a apporté certains ajustements et on va encore améliorer notre produit en 2024.»

Des débats animés

Vingt-trois voitures, c’est l’idéal selon le promoteur qui n’a pas forcé la note pour attirer les pilotes de terre battue. Le peloton en comportait 38 l'an dernier.

«De réduire le nombre de pilotes était un geste volontaire, a expliqué Lussier. Contrairement aux autres années, je n’ai pas fait de sollicitation. Le tout a facilité le déroulement de la course et on a pu boucler les 20 tours prévus malgré des interruptions causées par des accidents.»

La course a été remportée par Raphaël Lessard devant Samuel Charland et Alex Labbé. Marc-Antoine Camirand s’est retrouvé au pied du podium.

«Les meneurs de notre épreuve ont fait leur preuve sur circuit routier, de reconnaître Lussier, et je ne suis pas surpris de leur succès au Défi urbain Chevrolet. Mais, derrière, on a eu droit à de bonnes batailles.

«Nos pilotes de terre battue se sont bien comportés. De convertir des voitures pour courir sur l’asphalte et d’apprendre à tourner à droite [les courses de terre battue ont lieu sur des pistes ovales] exigent une adaptation et un travail acharné.

«À Trois-Rivières, trois de nos dix meilleurs pilotes de la catégorie Sportsman en terre battue, Donovan Lussier, Alex Lajoie et Williams Racine étaient de la partie. On travaille sur un autre volet pour attirer des pilotes de relève. On va concentrer nos efforts sur ce dossier qui nous tient à cœur.»

Un 150e départ pour Labbé

Alex Labbé a disputé dimanche à Trois-Rivières, une première course au sein d’une nouvelle équipe en Série NASCAR Pinty’s qu’il a fondée justement avec le partenariat de Dominic Lussier.

Le pilote des Bois-Francs aura un horaire très chargé au cours des prochaines semaines puisqu’il participera aux deux prochaines étapes de la Série Xfinity qui seront présentées sur les circuits routiers d’Indianapolis (12 août) et de Watkins Glen (19 août).

Labbé en sera d'ailleurs à son 150e départ dans l’antichambre de la Coupe NASCAR au célèbre complexe de l’État de l’Indiana, lui qui a été recruté par l’écurie Emerling-Gase dont il avait porté les couleurs dans les rues de Chicago le mois dernier.