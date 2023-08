Le «vrai» vrai test du REM commence aujourd'hui

Malgré quelques problèmes rencontrés lors des premiers jours de sa mise en service, le REM a achevé hier sa première semaine sous une note plutôt positive. Le «vrai» test débutera toutefois aujourd’hui, avec le retour de vacances de milliers de travailleurs.

«Il va falloir rester vigilant. Surtout, l’équipe du REM devra améliorer le processus et la communication en cas de panne, que ce soit avec les usagers ou avec leurs partenaires au niveau des transports», a déclaré François Pépin, membre du conseil d’administration de Trajectoire Québec.

Dès le premier jour, la semaine inaugurale du REM a été marquée par des difficultés techniques, avec une panne de 75 minutes qui a paralysé le réseau en pleine heure de pointe.

Captures d’écran TVA Nouvelles.

Deux autres interruptions se sont ensuite produites lundi, causées par des problèmes d’aiguillage», c’est-à-dire l’appareil qui permet au train de changer de voie. Toutefois, ces pannes ne posent aucun risque pour la sécurité des passagers.

Finalement, une dernière panne s’est produite mercredi, pour un total de 2 heures 45 minutes d’interruption sur plus de 100 heures de service. Les usagers ont dû se tourner vers des navettes spécialement disposées pour eux, rallongeant leur trajet.

La communication, c’est la clé. Le REM a manqué de transparence au niveau des informations transmises aux usagers. Il va aussi falloir une meilleure collaboration avec les autres réseaux de transport, comme le RTL, Exo et la STM», a ajouté l’expert.

Des clients satisfaits

Somme toute, les clients semblent heureux de ce nouveau bijou qui peut les transporter de Brossard au centre-ville de Montréal à une vitesse éclair.

Les difficultés techniques rencontrées au cours des premiers jours de service ne semblent pas les avoir refroidis, au contraire.

Joël Lemay / Agence QMI

«Pour moi, ça aurait été plus inquiétant s’il n’y avait pas eu de problèmes du tout. Ce n’est pas censé être parfait du premier coup», a indiqué Christian Binette, 57 ans.

Avec sa fille, ils arrivaient tout droit de Laval, où ils habitent. Le trajet leur a pris environ une heure et demie, en empruntant le REM et le métro.

«C’était la première fois qu’on le prenait. On est très satisfaits», a souligné Kathleen Binette.

Comme la famille Binette, Claude Pelletier et Carole Girard sont arrivés de loin. Originaire de Québec, le couple a profité de ses vacances sur la Rive-Sud pour visiter la station.

«Il n’y a rien de parfait dans la vie! Mais on a hâte de faire notre premier trajet cette semaine. C’est vraiment très beau», a confié M. Pelletier, tout sourire.

Photo Audrey Robitaille

«Vigilance, humilité et fierté»

Ce sont les trois mots qu’utilise Jean-Vincent Lacroix, le porte-parole du REM, pour décrire cette semaine inaugurale. Pour lui, ça a surtout été une occasion d’apprendre.

C’est un réseau qui est toujours en rodage. On l’a dit, mais on le répète: un réseau qu’on met en service, n’importe où sur la planète, c’est toujours une étape qu’il faut traverser», a-t-il écrit dans un communiqué.

Il a d’ailleurs précisé que toutes les heures de pointe, sauf la première, se sont déroulées sans accroc.

«Il faut continuer de suivre la situation, puis il faut être rapide pour rétablir les choses. [...] C’est de l’amélioration continue», a ajouté M. Lacroix.

Finalement, la première semaine de service du REM semble avoir été plus près de la réussite que de l’échec. Avec une moyenne d’achalandage de 25 000 personnes par jour, le REM s’approche de son objectif de 30 000 usagers.

«Déjà, on sent que l’engouement demeure pour découvrir le REM et ça, évidemment, ça fait en sorte que les gens sont fiers, fiers d’offrir un réseau de grande qualité», a souligné le porte-parole.