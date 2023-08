L'église de Scientologie dénonce le procès «ridicule» d'une actrice

Les représentants de l'église de Scientologie ont répondu à une action en justice intentée par Leah Remini.

• À lire aussi: Lisa Marie Presley accusée d’avoir utilisé une tactique de la scientologie pour éviter de payer 40 000$ par mois en pension alimentaire

Dans une déclaration adressée à plusieurs médias jeudi (3 août 23), l'église de Scientologie a répondu à une plainte pour harcèlement déposée la veille par la vedette d'«Un gars du Queens», ancienne adepte du culte.

«Ce procès est ridicule et les allégations sont de la pure folie», peut-on lire dans le communiqué.

«Remini a propagé la haine et les mensonges pendant une décennie et est maintenant offensée lorsque les gens exercent leur droit à la liberté d'expression, l'exposant pour ce qu'elle est - une bigote contre la liberté d'expression.»

Leah Remini a poursuivi l'organisation, implantée en France sous le statut d'association loi 1901, mais considérée comme une religion aux États-Unis, et son dirigeant David Miscavige, affirmant qu'ils l'avaient intimidée, harcelée, diffamée et qu'ils lui avaient causé une détresse émotionnelle depuis le mariage, en 2006, d'un des membres, Tom Cruise, avec Katie Holmes.

«Les plaintes de Mme Remini sont comparables à celles d'un antisémite qui se plaindrait de la Jewish Anti-Defamation League pour avoir dénoncé le sectarisme et la propagande de l'antisémite», poursuit le communiqué de l'organisation.

«L'obsession de Mme Remini à attaquer son ancienne religion, en répandant des mensonges et des discours de haine, a généré des menaces et des violences réelles contre l'Église et ses membres, comme en témoignent les multiples condamnations pénales de personnes intoxiquées par la propagande de Mme Remini.»

Photo : Shutterstock

Qualifiant Leah Remini de «personne horrible» avec des «traits antisociaux», les représentants ont affirmé que l'actrice et productrice avait « largement profité de ce qu'elle avait fabriqué».

«Si Mme Remini ne peut plus trouver de travail, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même », concluent-ils.

«L'Église n'est pas intimidée par le dernier acte de harcèlement flagrant de Mme Remini et par sa tentative d'empêcher la liberté d'expression. Si Mme Remini ne croit pas en la liberté d'expression, elle devrait envisager d'émigrer en Russie.»

Leah Remini a rejoint l'église de Scientologie alors qu'elle était enfant, en 1979, et l'a quittée en 2013.

Depuis son départ, elle a animé une série de documentaires dénonçant la Scientologie qui a été récompensée aux Emmy Awards, ainsi qu'un podcast, et a publié un livre sur son expérience au sein de l'organisme.