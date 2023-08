Les meilleures galettes végé pour burger

Pour ce dernier banc d’essai sur les galettes pour burger, je me penche sur les galettes végétariennes surgelées. L’offre est plus variée que jamais avec 23 choix qui ont fait l’objet d’une analyse rigoureuse. Cap sur les meilleurs choix !

Notre analyse

23 choix de burgers surgelés végétariens ont fait l’objet de notre analyse.

La portion d’une galette a été utilisée pour comparer les produits.

Chaque portion d’une galette (71 à 113 g) apporte :

Entre 60 et 270 calories

Entre 1,5 et 21 g de lipides dont entre 0,2 et 13 g de gras saturés

Entre 5 et 27 g de glucides

Entre 0 et 9 g de fibres

Entre 0 et 5 g de sucres

Entre 3 et 21 g de protéines

Entre 150 et 590 mg de sodium

LES MEILLEURS CHOIX

Les burgers à base de plantes aux lentilles et noix de VG Gourmet font partie des meilleures options.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 100 g apporte 190 calories, 15 g de protéines, 300 mg de sodium et 7 g de lipides dont seulement 0,5 g de gras saturés, soit parmi les burgers les moins riches en gras saturés du banc d’essai. De plus, la liste des ingrédients est simple et ne contient aucun additif. Les protéines sont fournies par les lentilles vertes qui arrivent en tête de liste. Les autres burgers à base de plantes de la même marque (quinoa et pois chiches, mexicain aux 3 fèves) ont des caractéristiques nutritionnelles similaires.

Parmi les meilleurs choix, on trouve aussi les burgers à base de plantes Incredible Burger de Zoglo’s Incredible.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une portion de 75 g (une galette) fournit 140 calories, 8 g de lipides dont 1 g de gras saturés, 12 g de protéines et 250 mg de sodium. Ces burgers contiennent moins de gras saturés et de sodium que la moyenne des produits évalués. De plus, la liste des ingrédients est plutôt simple et les sources de protéines (ex. : pois, haricots mungos) figurent en deuxième position sur la liste.

Enfin, les burgers végé au chou frisé de dr. Praeger’s complètent les meilleurs choix.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 71 g contient 150 calories, 8 g de lipides dont 1 g de gras saturés et 260 mg de sodium. Toutefois, ces burgers apportent un peu moins de protéines (10 g) que la moyenne (12 g) des produits analysés. La liste des ingrédients est simple et sans additif. Les protéines de pois sont le deuxième ingrédient sur la liste.

LES COMPROMIS

Les burgers à base de plantes Grillade extrême de Sol Cuisine sont un bon compromis.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 71 g apporte 100 calories, 4 g de lipides dont 0,5 g de gras saturés et 250 mg de sodium. En revanche, ces galettes contiennent moins de protéines (9 g) que la moyenne (12 g) du banc d’essai. La liste des ingrédients est relativement simple et le concentré de protéine de soya arrive en deuxième place.

Les veggie bistro burgers de Yves Veggie Cuisine sont aussi un bon compromis.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 88 g contient 130 calories, 4,5 g de lipides dont 0,4 g de gras saturés, 15 g de protéines et 370 mg de sodium, soit parmi les options les moins riches en gras saturés du banc d’essai. En revanche, la liste des ingrédients contient quelques additifs (ex. : carraghénane, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, sulfate de magnésium). La protéine de soya texturée est le deuxième ingrédient sur la liste.

Enfin, parmi les compromis on trouve également les galettes croustillantes de végé-poulet de Gardein.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 88 g fournit 160 calories, 6 g de lipides dont 0,5 g de gras saturés, 13 g de protéines et 320 mg de sodium, soit des valeurs nutritives plus intéressantes que la moyenne des produits analysés. Toutefois, la liste des ingrédients est longue et contient des additifs (ex. : phosphate dipotassique, dioxyde de titane). L’isolat de protéine de soya est le troisième ingrédient sur la liste.

Les burgers végé de style californien de dr. Praeger’s affichent une excellente valeur nutritive,

Photo fournie par Isabelle Huot

soit 120 calories, 6 g de lipides dont 1 g de gras saturés et 150 mg de sodium, la plus faible teneur en sodium du banc d’essai. Par contre, avec 3 g de protéines seulement cette galette ne représente pas un repas complet. On pourrait y ajouter une tranche de tofu grillé pour compléter le repas.

LES MOINS BONS CHOIX

Les moins bons choix incluent le végéburger aux pois chiches et patates douces Le Choix du Président.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 113 g apporte 200 calories, 9 g de lipides dont 1 g de gras saturés, 5 g de protéines et 590 mg de sodium. Il s’agit du produit le plus riche en sodium du banc d’essai et parmi les moins riches en protéines. Toutefois, la liste des ingrédients est courte et simple. De plus, les pois chiches arrivent en tête de liste.

Le burger à base de plantes NotBurger de NotCo est aussi un moins bon choix.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 113 g contient 270 calories, 470 mg de sodium et 21 g de lipides dont 13 g de gras saturés, soit l’option la plus riche en gras saturés du banc d’essai. Cependant, la teneur en protéines (16 g) est supérieure à la moyenne (12 g) des produits analysés. La liste des ingrédients est simple et courte, mais contient de l’huile de noix de coco, riche en gras saturés, en troisième position. La protéine de pois texturée est le deuxième ingrédient sur la liste.

Les 4 derniers bancs d’essai ont permis de relever des avantages et des désavantages pour chaque catégorie de galettes pour burger. En moyenne, les galettes végétariennes sont moins riches en calories, en gras et en sodium, mais elles manquent parfois de protéines. Celles au poulet sont aussi intéressantes par leur contenu en gras et en sodium modéré. Quant aux galettes de poisson, elles contribuent à notre apport en oméga-3, tout en étant faibles en gras saturés. Enfin, les galettes de viande rouge sont plus riches en protéines, mais plus riches en gras et en sel.

Mon conseil : faites preuve de variété cet été !

VALEURS NUTRITIVES MOYENNES PAR CATÉGORIE DE GALETTES

Nutriment Viande rouge Végétariens Poulet Poisson Calories (kcal) 355 174 208 227 Gras total (g) 27 8 11 13 Gras saturés (g) 11 2 2 2 Protéines (g) 25 12 15 19 Sodium (g) 512 339 364 440

►Découvrez ma recette de galette végétarienne ici : www.isabellehuot.com/blogs/recettes-et-conseils/galettes-pvt-grecque