Nathan Rourke fait très bonne impression à Jacksonville

Le quart-arrière canadien Nathan Rourke ne subtilisera pas le poste de partant à Trevor Lawrence chez les Jaguars de Jacksonville, mais il pourrait très bien être son substitut en 2023.

• À lire aussi: La défensive des Alouettes a donné le ton

• À lire aussi: Une suspension de trois matchs pour une bagarre dans une boîte de nuit

L’athlète de 25 ans a paraphé un contrat avec le club de la NFL en janvier dernier, choisissant ainsi de faire le saut chez nos voisins du sud après deux saisons avec les Lions de la Colombie-Britannique.

La semaine dernière, le coordonnateur à l’attaque des Jaguars, Press Taylor, s’est dit impressionné par la besogne abattue par le natif de Victoria.

«Il a fait un super boulot en ce qui concerne son évolution depuis le camp de printemps, pendant l’été et jusqu’à maintenant dans le camp d’entraînement. Lui et [l’entraîneur des quarts-arrière] Mike McCoy ont passé énormément de temps ensemble. C’est quelqu’un qui va avoir plusieurs chances de se faire valoir pendant les matchs préparatoires et nous avons de grandes attentes à son endroit», a déclaré Taylor, dont les propos ont été rapportés par 3DownNation.

Rourke est en compétition pour le poste de second à Lawrence avec le quart-arrière C.J. Beathard, un vétéran de cinq saisons qui a passé les deux dernières années avec les «Jags». Il se pourrait aussi très bien que le pivot de 29 ans et Rourke amorcent l’année avec la première équipe des Jaguars, eux qui habillaient trois quarts-arrière pour la majorité de leurs matchs en 2023.

«La chose la plus importante, c’est de comprendre ce que nous essayons de faire sur chacun de nos jeux, où le ballon doit aller et de prendre les bonnes décisions. La constance est impressionnante de la part de tous nos gars jusqu’à maintenant», a affirmé Taylor, lorsqu’il a été questionné sur les performances de ses quarts-arrière.

En 2022 dans la Ligue canadienne de football, Rourke a été dominant. Privé de plusieurs matchs en raison d’une blessure à un pied, il a tout de même amassé 3349 verges et 25 touchés en 10 parties. Il a aussi été victime de 10 larcins. Celui qui disputait à sa première saison comme partant dans le circuit Ambrosie a également complété 78,7 % de ses tentatives de passes, ce qui représente un record de la ligue.