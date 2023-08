Omnium Banque Nationale de Toronto: Félix Auger-Aliassime connaît son adversaire pour le premier tour

TORONTO | Pour son entrée en scène à l'Omnium Banque Nationale de Toronto, mardi, le soir de son 23e anniversaire, Félix Auger-Aliassime se mesurera à l'Australien Max Purcell, issu des qualifications.

Les deux joueurs ont déjà croisé le fer une fois dans un grand événement. C'était il y a deux ans, aux Jeux olympiques de Tokyo, quand Purcell avait remplacé le Britannique Andy Murray, blessé.

Auger-Aliassime avait alors baissé pavillon en deux manches de 6-4 et 7-6 (2) contre celui qui occupe désormais le 78e rang mondial et qui a battu le Canadien Brayden Schnur, dimanche, au second tour des qualifications à Toronto.

«FAA», 10e favori dans la Ville Reine, et Purcell se sont aussi affrontés une fois sur le circuit Challenger, en 2017. Le Québécois l'avait cette fois emporté en deux manches serrées dans ce match de qualifications à Séoul.

Galarneau en action lundi avant-midi

C'est toutefois le bon ami de Félix, Alexis Galarneau, qui donnera le coup d'envoi des activités sur le central à Toronto, lundi dès 11h.

Le 192e joueur mondial, invité des organisateurs, jouera contre la 21e raquette sur l'ATP, l'Argentin Francisco Cerundolo.

Si la pluie ne gâche pas le déroulement de la journée, deux autres représentants de l'unifolié devraient être en action en soirée, après une cérémonie qui célébrera les gagnants de la Coupe Davis.

Pour ce qui devrait être sa dernière présence à Toronto, Milos Raonic (546e) sautera sur le terrain à 19h, pour affronter le neuvième favori, l'Américain Frances Tiafoe.

Il sera suivi par Vasek Pospisil (167e), qui jouera contre le qualifié Matteo Arnaldi, un Italien qui occupe le 65e échelon du classement.