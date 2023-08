Un hiver «très différent» à venir?

Un analyste météo américain très populaire sur YouTube suggère que le nord-est du continent, dont le Québec, connaitra un hiver froid et neigeux en 2023-2024. Un constat en partie démenti par un météorologue québécois.

Le phénomène, qui se développe tous les deux à sept ans, entraine des températures plus chaudes en surface dans l’océan Pacifique.

Dans l’océan Atlantique, les températures de l’eau sont également très chaudes, ce qui pourrait favoriser le développement de dépressions dans le golfe du Mexique.

Au Québec, ces systèmes dépressionnaires laisseraient de bonnes accumulations de neige s’ils suivent une trajectoire le long de la côte Est américaine.

«Je pense que les températures vont suivre leur cours en fonction des El Niño du passé. Il va faire beaucoup plus chaud que la normale dans l’Ouest canadien [...] malgré les températures record dans l’Atlantique, je pense que ces dépressions vont longer la côte est et cela va amener plus d’air froid que la normale», avance le Youtubeur Ryan Hall, suivi par plus d’un million d’abonnés.

En s’appuyant sur des données historiques, l’analyste météo avance que le retour d’El Niño est propice pour la formation des tempêtes au sud-est des États-Unis.

Ce dernier suggère également que le sud du Québec a de «grandes» chances de connaitre une «méga tempête de neige» cet hiver.

«Cet hiver sera très différent» laisse-t-il planer.

Des prévisions trop hâtives?

La vidéo publiée par le résident du Kentucky a récolté près de quatre millions de visionnements sur YouTube en moins d’une semaine.

Les réactions d’internautes s’interrogeant sur la fiabilité de ces prévisions se sont multipliées.

Contacté par TVA Nouvelles, le météorologue Gilles Brien explique ce qui cloche dans les explications du créateur de contenu.

«L’effet El Niño est très bien illustré et ses conséquences bien expliquées. Le problème est la généralisation. El Niño ne signifie pas un hiver froid pour le sud du Québec, au contraire», détaille-t-il.

Ce dernier dément en partie les prévisions de M. Hall.

«L’hiver qui vient a beaucoup plus de chances d’être plus chaud que froid cette année en raison d’El Niño et du réchauffement record des eaux de l’Atlantique côtières. Bref, toute prévision est à prendre avec des pincettes, surtout les prévisions de six mois d’avance», a-t-il précisé.

Pour appuyer ses propos, le météorologue met l’accent sur l’épisode majeur de verglas connu au Québec en 1998, un hiver El Niño.

Selon lui, si le phénomène n’avait pas été observé pendant la crise du verglas, le Québec aurait probablement connu une tempête de neige au lieu d’un épisode prolongé de verglas.

Été pluvieux

Rappelons que les prévisions d’Environnement Canada pour l’été laissaient présager des précipitations dans la normale.

Alors que Sherbrooke et Montréal ont connu des précipitations dépassant les 250 mm en juillet, l’organisme gouvernement s’est ainsi trompé.

«Les précipitations sont historiques et dépassent les normales de 100% à 200%», a-t-il conclu.