Un septuagénaire est recherché à Montréal

Les policiers de Montréal demandent l’aide de la population pour retrouver un homme de 74 ans.

Jean-Pierre Picard a été vu pour la dernière fois, le 5 août, vers 13 h 10, à l’intersection de la rue Ontario et de l’avenue De Lorimier située dans l’arrondissement Ville-Marie, selon un communiqué du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le septuagénaire a les cheveux gris et les yeux bleus. Il mesure 170 cm ( 5 pi 7 po) et pèse 54,5 kg (120 lb). Jean-Pierre Picard porterait un pantalon de sport gris très ample, un chandail noir à manches courtes avec l’inscription «Sons of Anarchy», des souliers bleus foncés «Crocs» et il transporterait un sac vert du magasin «Dollarama».

L’homme se déplace en autobus. Il pourrait avoir de la difficulté à s’orienter et il souffre d’un début d'Alzheimer. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.