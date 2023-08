Un joueur autonome débarque étrangement à Montréal

L’attaquant et joueur autonome Jujhar Khaira aurait été aperçu en possession de son équipement de hockey à l’aéroport de Montréal et il n’en fallait pas plus pour que la machine à rumeurs s’emballe.

C’est ce qu’a indiqué l’ancien analyste du développement des joueurs chez les Maple Leafs de Toronto Jack Han, sur son compte Twitter, dimanche. Le Québécois s’est même permis de poser la question suivante: «Jujhar Khaira signera-t-il à Montréal?»

Évidemment, il s’agit de spéculations. L’ancien des Oilers d’Edmonton et des Blackhawks de Chicago est possiblement de passage dans la métropole québécoise pour participer à un camp organisé par son agent, Kurt Overhardt.

Il est toutefois intéressant de se demander si le directeur général du Canadien, Kent Hughes, a terminé ses emplettes de la présente saison morte. Dimanche, le DG a été impliqué dans la transaction monstre qui a envoyé le défenseur Erik Karlsson aux Penguins de Pittsburgh. Le Tricolore a cédé les attaquants Mike Hoffman et Rem Pitlick pour mettre la main sur l’arrière Jeff Petry, l’espoir Nathan Légaré, le gardien Casey DeSmith et un choix de deuxième ronde au repêchage de 2025.

Le Canadien compte sur 12 joueurs d’avant qui possèdent des contrats à un volet dans la Ligue nationale de hockey. Juraj Slafkovsky, qui commencera assurément l’année à Montréal en 2023-2024, doit disputer la deuxième année de son entente de recrue, tandis que Jesse Ylonen possède un contrat à deux volets.

Un possible ajout de Khaira pourrait s’avérer une police d’assurance en cas de blessure ou un ajout de profondeur. L’ailier de 28 ans compte sur 336 matchs d’expérience dans le circuit Bettman. Il a amassé 33 buts et 47 mentions d’aide pour 80 points. Limité à 51 matchs en raison de blessures l’an dernier avec les Blackhawks, il a récolté 14 points.