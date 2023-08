Coupe du monde féminine: Lauren James marche dans le dos d’une adversaire

L’Angleterre est passée de justesse en quart de finale de la Coupe du monde de soccer féminin en battant le Nigéria, mais l’acte déplorable de Lauren James a surtout marqué cette rencontre, lundi.

Les Anglaises ont dû se débrouiller à 10 joueuses pour la prolongation et les tirs au but puisque l’attaquante de 21 ans a reçu un carton rouge automatique à la 87e minute de jeu. Dans cette rencontre serrée où aucun but n’a été inscrit en temps régulier, James s’est laissée emporter.

Après un contact musclé avec Michelle Alozie, les deux joueuses se sont retrouvées au sol. En se relevant, l’Anglaise a délibérément posé ses crampons dans le dos de la Nigériane, qui s’est rapidement plainte à l’arbitre. Celle-ci a d’abord donné un jaune à James, avant de la sanctionner plus sévèrement après être allée voir la reprise vidéo.

Imagina no ir con Nigeria pic.twitter.com/Ub8hLElS7a — Dídac ♢ 🇯🇵 (@GolDeVicky) August 7, 2023

Celle qui avait inscrit trois buts en autant de matchs du Mondial avant cette rencontre sera au moins suspendue pour un match. Après la partie, l’entraîneuse-cheffe Sarina Wiegman s’est portée à sa défense.

«Elle est une joueuse inexpérimentée à ce niveau, et elle a très bien fait. Je crois que pour un court instant, elle a perdu le contrôle de ses émotions. Évidemment, elle ne veut pas blesser personne. Elle est la personne la plus douce que je connaisse», a-t-elle assuré en conférence de presse.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs ont comparé l’incident avec celui de David Beckham en 1998. Le célèbre milieu de terrain avait délibérément tenté de faire trébucher l’Argentin Diego Simeone après l’arrêt du jeu, ce qui lui avait valu un carton rouge.