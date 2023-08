«J’ai vécu de belles histoires avec eux»: Marc Dupré fera des blagues sur Céline et René sur scène

«J’ai vécu des affaires quand même assez spéciales dans ma vie.» Pour marquer son retour à l’humour dans un spectacle solo qui prendra la route en janvier 2024, Marc Dupré entend lever le voile sur plusieurs aspects de sa vie, y compris sa relation avec ses ex-beaux-parents, Céline Dion et le regretté René Angélil.

«Quand c’est Céline pis René, tes beaux-parents, et les grands-parents de tes enfants, c’est pas pareil. J’ai vécu bien des choses que je n’ai jamais racontées», confie Marc Dupré.

Le chanteur redevenu comique, qui vient d’annoncer sa rupture avec la mère de ses trois enfants, Anne-Marie Angélil, réservera donc «dans le respect» quelques blagues sur sa célèbre ex-belle-famille.

«Il y a des histoires drôles comme ça se peut pas avec eux. J’ai toujours gardé ça pour moi, mais dans un spectacle d’humour, je pense que c’est intéressant. On a tous un petit côté voyeur. Sans aller dans des affaires qui ne sont pas racontables, j’ai quand même vécu des christie de belles histoires avec eux autres», dit celui qui n’osait pas aller sur ce terrain auparavant.

«C’est plus moi qui ai parfois été déstabilisé et mal à l’aise par rapport à eux ou ce qui se passait», ajoute-t-il.

Photo Pierre-Paul Poulin/Le Journal de Montréal

La voix

Il compte aussi se servir de sa longue expérience de coach à La voix pour faire rire le public en lui montrant l’envers du décor. «La voix, dit-il, les gens ont une version de ce que c’est. Quand tu casses ça un peu, il y a des affaires vraiment intéressantes là-dedans.»

Parlant de La voix, s’il a décidé de quitter son fauteuil rouge en vue de la prochaine saison, c’est pour se consacrer à son spectacle d’humour et parce qu’il estime qu’il ne pourrait pas donner autant de temps qu’il le souhaite aux jeunes talents qu’il recrute dans son équipe.

«Ce n’est pas qu’il y a tant de tournages, mais je leur donne beaucoup, aux candidats. C’est beaucoup d’ouvrage et après, je ne les lâche pas. J’essaye de les aider du mieux que je peux.»

Ben voyons donc!

Même s’il affirme qu’il va continuer de faire de la musique, Marc Dupré met quand même sur pause une fructueuse carrière d’artiste pop qui lui a permis de remplir le Centre Bell et le Centre Vidéotron.

«J’ai besoin de défis, d’adrénaline. J’ai fait beaucoup de spectacles et d’albums, mais musicalement, j’avais l’impression que j’étais trop confortable. J’avais besoin de me mettre en danger et m’exciter avec quelque chose d’autre.»

Cette autre chose, a-t-il convenu, devait impliquer une scène et un public. L’humour était tout indiqué.

Est-il conscient qu’une génération d’admirateurs n’a aucune idée qu’il a amorcé sa carrière en faisant des imitations et des blagues?

«Oui et j’aime l’idée de surprendre les gens. Mon spectacle s’intitule Ben voyons donc! parce que c’est la réponse que m’a faite la première personne à qui j’ai dit que je faisais un spectacle d’humour.»

Qui a dit ça? «Je garde ça pour moi, mais c’était un “Ben voyons donc!” familial.»

La tournée du spectacle Ben voyons donc! prendra son envol le 26 janvier à Saint-Eustache. Une première série de dates est annoncée. Marc Dupré sera à L’Étoile de Brossard, le 10 mai, et au Théâtre Capitole de Québec, les 17 et 18 mai.

Un gala ComediHa! pour se pratiquer

Marc Dupré fera son retour en humour par la grande porte, mardi soir, en animant le premier des six galas du ComediHa! Fest-Québec 2023 au Grand Théâtre de Québec.

«C’est une bonne pratique», dit celui qui livrera quatre numéros inédits au cours de sa soirée de retrouvailles humoristiques, à laquelle participeront notamment Laurent Paquin, Mathieu Dufour, Véronique Claveau et Richardson Zéphir.

«Quatre numéros, c’est quand même 40 minutes de matériel. Si ça va se retrouver dans mon spectacle? On ne sait jamais, peut-être qu’on va retravailler des choses pour mon show, mais ça a été écrit pour le gala.»

Compte tenu de tout ce qu’il a vécu dans sa vie récemment, Marc Dupré a avoué qu’au moment de notre entretien, il amorçait un sprint avec les trois auteurs de ses numéros pour être prêt à temps.

Il ne se dit pas friand d’avoir un thème imposé aux invités pour une telle production, mais pour sa part, son fil conducteur sera le fait qu’il vient d’avoir 50 ans et qu’il veut discourir sur «les affaires que je peux faire et les affaires que je ne peux plus faire.»