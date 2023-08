Deux films québécois se démarquent au box-office

Deux longs métrages québécois ont obtenu de bons résultats cette fin de semaine au box-office.

Le temps d’un été, réalisé par Louise Archambault, a atteint la tête du box-office québécois, cumulant des recettes de 1,6 million $ depuis sa sortie en salles le 14 juillet.

Les hommes de ma mère, d’Anik Jean, a quant à lui connu un départ canon pour son premier week-end en salles, obtenant les meilleures recettes lors d’un premier week-end pour un ou une réalisatrice solo qui en est à son premier film, depuis 2016. Le film a encaissé plus de 200 000 $ avec ses entrées.

Le temps d'un été

Le temps d’un été, dont l’idée originale et le scénario sont signés par Marie Vien, raconte le parcours de Marc Côté, un aumônier de rue et curé de paroisse, qui depuis plus de 25 ans, vit avec les pauvres et les itinérants. Marc est un homme usé, épuisé de tenir à bout de bras son église qui sert de refuge et stressé par les comptes qu’il n’arrive plus à payer. Il devra possiblement fermer son église. Mais comme un appel de la Providence, il hérite d’une propriété dans le Bas-du-Fleuve et décide d’y emmener avec lui une bande de sans-abri qui, tout comme lui, ont besoin de vacances.

Produit par Antonello Cozzolino et Brigitte Léveillé pour Attraction, «Le temps d’un été» met en vedette Patrice Robitaille, Guy Nadon, Élise Guilbault, Martin Dubreuil et Sébastien Ricard. Marc-André Leclair, Louise Turcot, Pierre Verville, Josée Deschênes et Gilbert Sicotte s’inscrivent aussi à la distribution.

Les hommes de ma mère

Les hommes de ma mère, dont le scénario est signé par Maryse Latendresse, raconte pour sa part l’histoire d’Elsie qui, à la mort de sa mère, reprend contact avec les ex-conjoints de celle-ci, la forçant à renouer avec son passé et de se rapprocher de ses anciens beaux-pères avec qui elle a coupé les ponts depuis longtemps.

Le film met en vedette Léane Labrèche-Dor, Marc Messier, Benoît Gouin, Patrick Huard, et Colm Feore.

Le temps d’un été et Les hommes de ma mère sont tous les deux en salles.