Entre les Colocs et les Cowboys Fringants

Entre les chansons des Colocs et un hommage aux Cowboys Fringants, la foule présente mardi soir aux Grands Feux Loto-Québec sera plongée dans l’univers de deux groupes les plus marquants de l’histoire de la musique québécoise.

Jean-François Racine

Pour cette troisième soirée festive, les Grands Feux offriront une programmation 100% québécoise.

D’abord, à la Place des Canotiers, du côté de Québec, les spectateurs pourront profiter du passage de Mike Sawatzky, guitariste, compositeur et l'un des membres fondateurs des Colocs.

Dès 20h30, le leader du groupe Les Colocs Ensemble Trio promet un super party et beaucoup d’émotions.

«En trio acoustique, on fait les mêmes arrangements et seulement les pièces des Colocs. Il y a quelque chose dans l’air. Rien n’a changé avec les gens», explique-t-il.

Intergénérationnel

L’artiste originaire de la Saskatchewan est d’ailleurs très fier de voir les différentes générations de fans réunies. Près d’un quart de siècle après la mort de Dédé Fortin, la musique des Colocs a traversé les époques avec la complicité des familles.

«C’est intergénérationnel et toujours très vivant. Il y a des enfants de 5 ans et des gens de 96 ans au show. Beaucoup de gens me disent merci. C’est incroyable de voir des fans de tous les âges.»

En 2019, les membres des Colocs Mike Sawatzky et Benoît Gagné ont font appel à la générosité des fans du groupe pour financer un litige contre le frère de «Dédé» Fortin, qui tentait de les empêcher d’utiliser le nom des Colocs en concert.

Sans vouloir discuter des détails, Mike Sawatzy se dit heureux d’avoir pu faire une trentaine de spectacles cette année, ce qui laisse entrevoir un terrain d’entente. «Je ne peux pas dire grand-chose publiquement mais ça peut répondre à la question», a-t-il précisé.

Une partie des fonds de la soirée vont à la fondation Dédé Fortin pour la prévention du suicide. «À chaque spectacle. C’est très important pour moi de trouver la cause du suicide et de parler ouvertement», a terminé le musicien.

À Lévis

Dans les circonstances actuelles, il y aura également beaucoup d’émotions du côté de Lévis, au Quai Paquet.

Un membre du groupe La Grand-Messe, un groupe hommage aux Cowboys Fringants, jouera aussi à 20h30.

Avec tout l’engouement des dernières semaines, l’artiste Vincent Yelle qui montera sur scène s’attend à une soirée spéciale.

«Ça se sent dans notre énergie. C’est beaucoup le public qui nous le fait vivre. Il y a une connexion de plus, surtout avec des pièces comme Sur mon épaule ou Les étoiles filantes. Il y a des paroles qui résonnent plus pour les gens. On est content de le vivre un peu en parallèle.»

Les feux d'artifice sont toujours d'une durée de 20 minutes et le spectacle débute à 22h.

Mardi 8 août 2023

À Place des Canotiers (Québec)

18h Gabriel Maheux-Kègle

20h30 Les Colocs Ensemble Trio

Quai Paquet (Lévis)

18h Funambule

20h30 La Grand-Messe

Après le spectacle du mardi 8 août, la prochaine soirée des Grands Feux Loto-Québec aura lieu le jeudi 10 août avec les airs des meilleurs DJ internationaux et une piste de danse à ciel ouvert.