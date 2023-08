Festivals de musique: est-ce le temps de créer des zones Bavardage?

Était-ce l’inflation, leurs dernières vacances ou l’échange monstre du Canadien en après-midi ? Difficile à dire, mais encore une fois, dimanche soir, à Festivent, trop de spectateurs dans la zone VIP avaient pas mal plus envie de jaser de tout et de rien que d’écouter Ed Kowalczyk chanter les grands succès de Live.

• À lire aussi: Live à Festivent: la nostalgie du rock des années 1990 frappe encore

• À lire aussi: Foo Fighters au Festival d’été de Québec: mémorable leçon de rock signée Dave Grohl

C’était comme un bourdonnement qui ne voulait pas cesser. Même pendant les moments les plus rock du concert, un énervant fond sonore de conversations s’immisçait dans la musique.

Je veux dire, ta gueule avec ton anecdote de ta dernière visite au resto, le gars nous chante All Over You et I Alone.

À défaut de sauter et chanter comme ceux qui sont rassemblés devant la scène en admission générale, est-ce possible de te taire et laisser tes voisins qui le désirent en profiter ?

Pire, des festivaliers ont fait dos à la scène pendant tout le foutu spectacle. Rendu là, ça te donne quoi de te déplacer, à part peut-être le désir inavoué de scrapper la soirée des spectateurs autour de toi ?

« Sacrez votre camp »

Je ne suis pas le premier à le décrier. Ça fait des années que des voix s’élèvent pour dénoncer le placotage pendant les concerts. J'ajoute la mienne, conscient que je serai un vague écho dans le désert, mais si ça peut juste en faire réfléchir une poignée.

En 2018, l’auteur-compositeur-interprète Jason Bajada avait pété sa coche sur Facebook. En gros, il demandait gentiment, mais fermement de se la fermer, un cri du cœur qui n’a de toute évidence pas été entendu par suffisamment de gens.

L’année d’avant, le rappeur Kendrick Lamar n’avait pas mis de gants blancs pour décrier le manque d’écoute d’une partie de la foule sur les plaines d’Abraham. Qui visait-il ? Les occupants de la zone VIP, évidemment. « Si vous n’êtes pas venus pour faire la fête, sacrez votre camp », leur avait-il lancé.

Il y a un mois, Dave Grohl les a mis au défi pendant le spectacle des Foo Fighters. « Je vais vous avoir d’ici la fin de la soirée », les avait-il avertis après leur avoir mentionné que de « l’autre côté », en admission générale, les festivaliers étaient plus fous qu’eux.

Déplacer les VIP

La solution miracle ne semble malheureusement pas avoir été identifiée à ce jour.

Un message d’intérêt public avant l’entrée en scène de l’artiste ? Ça peut aider dans une salle intérieure, mais en plein air, je doute du taux d’efficacité.

Une idée comme ça. Pourquoi ne pas déplacer les zones VIP, qui grugent souvent une trop grande partie de l’espace devant la scène, vers l’arrière des sites extérieurs ? Une zone Bavardage, en quelque sorte.

Oui, mais les commanditaires qui paient le gros prix pour permettre à leurs clients de voir les vedettes de près ?, me fera-t-on remarquer.

Je répondrai quel intérêt s’ils n’ont que faire de ce qui se déroule sous leurs yeux ? Repoussons-les plus loin et redonnons en entier la place aux vrais amateurs, ceux qui patientent pendant des heures pour avoir les meilleures places.

Le spectacle n’en sera que plus grandiose.