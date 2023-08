Grogne chez les libéraux fédéraux: «J’en ai marre que tout tourne autour de leurs amis et de leur clic»

OTTAWA – Justin Trudeau ne s’est pas fait d’amis avec son récent remaniement ministériel qui pousse de plus en plus de députés d’arrière-ban à exprimer leur grogne publiquement.

«C’est ridicule et j’en ai marre que tout tourne autour de leurs amis et de leur clic. Je les emmerde», n’a pas hésité à critiquer un député interrogé par l’hebdomadaire politique Hill Times.

Se confiant sous couvert de l’anonymat, ce député et cinq de ses collègues tirent à boulets rouges sur l’obsession du premier ministre pour les symboles et l’inclusion de membres des minorités ethnoculturelles dans le but de pouvoir se targuer d’être inclusif, ce qui se fait aux dépens des compétences, disent-ils.

Plusieurs députés en ont en particulier contre l’exclusion de l’ex-ministre de la Justice, le montréalais David Lametti, signe selon eux que les compétences ne comptent pas dans les choix du premier ministre.

«On veut juste que les personnes les plus qualifiées accèdent au cabinet», a dit un autre député.

Politique ethnique

La nomination de deux ministres dans la seule région de Scarborough, à Toronto, le ministre de la Défense Bill Blair et celui des Relations Couronne-Autochtones Gary Anandasangaree, soulève aussi de vives critiques.

«Le fait que Scarborough ait deux ministres, ça montre qu’ils sont inquiets pour Scarborough ou qu’ils pensent que la politique ethnique va les faire gagner», indique un député qui aurait voulu voir la Colombie-Britannique mieux représentée au sein du cabinet.

Parmi les nouveaux ministres, plusieurs viennent de communautés ethniques précises et politiquement très organisées, dont le ministre Anandasangaree qui est d’origine tamoule, une communauté dans laquelle le Parti conservateur est bien implanté.

Getty Images via AFP

Circonscritions en danger

Les députés interrogés pointent aussi la nomination de Arif Virani, nouveau ministre de la Justice d’origine Ismaili, et de Soraya Martinez Ferrada, nouvelle ministre du Tourisme d’origine chilienne. Tous deux ont remporté leur comté, Parkdale-High Park à Toronto et Hochelaga à Montréal, par une très faible marge. Leur promotion est donc perçue comme une manière de renforcer leur prise sur leur comté.

«Je suis désolé, mais si vous ne pouvez pas garder votre circonscription, c’est parce que vous ne faites pas un bon travail», critique un député.

Si les ministres Anandasangaree, Virani et Martinez Ferrada n’en sont pas à leur premier mandat et ont donc fait leurs classes sur les banquettes arrière du parlement, ce n’est pas le cas de deux recrues du cabinet qui font grincer des dents : Rechie Valdez, nouvelle ministre de la Petite Entreprise, et Ya’ara Saks, nouvelle ministre de la Santé mentale et des Dépendances.

Gagner Toronto

Toutes deux n’en sont qu’à leur premier mandat, mais proviennent de communautés clefs : Mme Valdez est la première canadienne originaire des Philippines à accéder au cabinet, tandis que Mme Saks est juïve canado-israélienne.

Les deux femmes représentent en plus des comtés torontois, Mississauga-Streetsville et York-Centre, qui étaient détenus par le Parti conservateur par le passé.

Remporter la ville reine et ses immenses banlieues est essentiel pour former un gouvernement puisque c’est là que vivent le plus d’électeurs. Dans le seul quartier multiethnique de Scarborough, dans l’Est de Toronto, résidaient plus de 630 000 personnes en 2016, selon Statistiques Canada, soit la moitié de la population de toute la province du Manitoba.

Il y a quelques jours déjà, plusieurs libéraux n’hésitaient pas à casser du sucre sur le remaniement ministériel dans les pages du Toronto Star. Rien pour redorer l’autorité de leur chef alors même que leur parti est malmené dans les sondages.

Au 6 août, le Parti conservateur menait avec 37% des intentions de vote, contre 29% pour les libéraux et 19% pour le NPD, d’après le site de compilation de sondages 338Canada. Selon ces chiffres, si les Canadiens étaient appelés aux urnes aujourd’hui, les conservateurs remporteraient 165 sièges contre 115 pour les libéraux.