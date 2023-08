Jeff Petry: quelques raisons donnant le goût de sourire à son retour avec le Canadien

Le retour dans l’organisation du Canadien de l’arrière Jeff Petry continue de faire jaser dans les chaumières des amateurs de hockey québécois et, peu importe si le vétéran disputera un match ou non à Montréal la saison prochaine, il laisse peu de partisans indifférents.

Les plus sceptiques d’entre eux ont tôt fait de rappeler les circonstances du départ de l’Américain, échangé aux Penguins de Pittsburgh le 16 juillet 2022. Le transfert a suivi plusieurs semaines de tourment, au cours desquelles l’épouse du joueur a décidé de rester au Michigan avec les enfants du couple, jugeant trop contraignantes pour la famille les règles provinciales en matière de lutte contre la COVID-19. L’attitude discutable du défenseur aux yeux de ses détracteurs a également été évoquée par ses détracteurs; son inertie devant une charge de Zack Kassian à l’endroit du gardien Samuel Montembeault pendant un duel de saison régulière est restée en mémoire de quelques-uns.

Toutefois, pour d’autres amateurs, Petry offre davantage de raisons de se réjouir de son retour... si le directeur général Kent Hughes ne l’envoie pas sous d’autres cieux d’ici le début de la campagne. En voici certaines :

-L’expérience

Le Canadien mise sur de nombreux jeunes à la ligne bleue et la présence d’un Petry au camp d’entraînement pourrait s’avérer salutaire pour ceux aspirant à un poste régulier à long terme. Avec 864 rencontres de saison à son actif et une participation à la finale de la Coupe Stanley 2021, le droitier peut représenter un enseignant intéressant à suivre pour des espoirs comme Justin Barron et Logan Mailloux, qui tirent du même côté, sans oublier David Reinbacher, cinquième choix au total du plus récent repêchage.

-Contribution offensive

L’Américain a toujours été reconnu pour sa capacité accrue à patiner aisément. Avec le Bleu-Blanc-Rouge, il a été bien visible sur l’unité d’avantage numérique et a assumé le rôle de pivot principal quand Shea Weber s’est retrouvé sur la touche plus souvent qu’à son tour. De 2017 à 2021, il a livré quatre productions de 10 filets ou plus et d’au moins 40 points. Au sein d’une formation peinant souvent à remplir les cages adverses, Petry constitue un atout, même si son jeu défensif n’est pas toujours à la hauteur. S’il demeure en santé, qui sait s’il peut atteindre de nouveau ces chiffres?

-Guerrier à sa façon

Très souvent dans le premier séjour montréalais du défenseur, les journalistes ont rappelé son temps d’utilisation lors des matchs de l’équipe, celui-ci dépassant parfois les 25 minutes. Depuis ses débuts dans le circuit Bettman en 2010-2011, il n’a jamais affiché une moyenne par match sous les 20 minutes pour une saison. Petry semble donc avoir une tolérance élevée à la douleur et à d’autres inconvénients physiques, comme il l’a notamment prouvé en posant les patins sur la glace en séries 2021 malgré une hémorragie sous-conjonctivale lui donnant des yeux rouges plutôt terrifiants.

Martin Chevalier / JdeM

-Implication communautaire

Lorsqu’il évoluait à Montréal, le numéro 26 et surtout sa femme Julie ont participé activement à la vie communautaire du Canadien en s’impliquant de diverses manières. Pendant les premiers moments de la pandémie, le couple a investi plusieurs centaines de dollars pour payer des repas à des employés d’hôpitaux. Mme Petry a également créé une chaîne de vêtements – Chic – en compagnie de l’épouse de Carey Price, Angela.