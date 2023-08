Le dépistage VIH/ITSS offert gratuitement dans le Village

Les Montréalais qui souhaitent se faire dépister gratuitement pour le VIH et d’autres maladies sexuellement transmissibles (ITSS) pourront se rendre dans une aire d’intervention dédiée jusqu’au 1er octobre prochain au Village.

En plus de son kiosque d’intervention disponible depuis plus de 15 ans sur la rue Sainte-Catherine Est, l’organisme RÉZO élargit son offre en lançant dès lundi sa Zone Rose.

L’aire de dépistage sera ouverte cinq jours par semaine, du mercredi au dimanche, pour des tests de dépistage du VIH, de la syphilis, de la gonorrhée et de la chlamydia. Des autotests du VIH et du matériel de prévention seront également offerts.

«Sans du tout prétendre que la Zone Rose pourra répondre à tous les besoins observés dans le Village, nous croyons fermement que son écoute, son volet social, sa créativité, son approche de réduction des méfaits et de bienveillance sont autant d’éléments qui feront d’elle une valeur ajoutée dans le Village», a fait valoir Alexandre Dumont Blais, directeur général de RÉZO.

Des liens seront aussi directement proposés avec des services cliniques pour la vaccination contre la variole simienne, le VPH ou encore les hépatites A et B.

«[La Zone Rose de RÉZO]est une initiative inspirante qui s’inscrit directement dans une vision de réappropriation des enjeux de santé publique par les communautés», a souligné la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Encore présentes

Le sida et les maladies sexuellement transmissibles présentent encore et toujours un risque important pour les communautés LGBTQ+, et plus particulièrement chez les hommes.

En effet, les hommes gais, bis et queers représentaient près de 60 % des nouveaux cas de VIH en 2021, selon le plus récent rapport de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ). La majorité de ces cas se trouvaient à Montréal.

Sans oublier que ces communautés font aussi face à d’autres ITSS, dont la variole simienne, au moment où l’accès rapide à des dépistages demeure encore difficile dans la métropole.

En date de lundi, ce sont près de 26 000 premières doses et 11 000 secondes doses du vaccin contre la variole simienne qui ont été administrées à Montréal.