Le lac Davignon à Cowansville envahi de myriophylle à épis

La ville de Cowansville, en Estrie, lutte contre le myriophylle à épis, une plante exotique non toxique, qui nuit à la biodiversité et à la navigation dans le lac Davignon.

Depuis lundi dernier, une importante mission de contrôle du myriophylle est en cours, grâce à l'aide de bénévoles et de plongeurs experts.«On ne peut pas se débarrasser du myriophylle une fois qu'il est dans l'eau.

On peut simplement contrôler sa croissance à l'aide de bâches et d'une surveillance accrue de notre côté», a expliqué Pierre St-Arnault, le président du Comité de sauvegarde du bassin versant du lac Davignon.

Une trentaine de bâches d'environ 300 mètres carrés ont été installées en six jours. Lors d'une bonne journée, l'équipe peut en installer entre huit et dix. «On est contents de faire ça pour notre lac [...]. J'habite tout près alors c'est important que je participe à la cause», a mentionné un bénévole résident de Cowansville.

La ville de Cowansville participe de manière financière. Un budget d'environ 230 000 $ a été alloué pour l'initiative.

«Le lac Davignon, c'est un joyau pour nous. C'est notre source d'eau potable et c'est également un lieu qui fait vivre la vie sociale et les activités nautiques [...]. On doit en prendre soin», a souligné la mairesse de Cowansville, Sylvie Beauregard.

La phase d’un prendra fin le 22 août prochain.

La durée totale de l'opération est d'environ trois ans et, jusqu'à maintenant, l'équipe est optimiste et confiante pour la suite des choses.