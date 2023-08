Les funérailles de Sinéad O'Connor auront lieu mardi 8 août, en Irlande.

Les fans de la chanteuse de 56 ans ont été invités à faire un « dernier adieu » et à s'aligner le long de la route du front de mer à Bray, dans le comté de Wicklow, le cortège funèbre devant passer devant la maison où la star a vécu pendant 15 ans.

Une cérémonie privée au cours de laquelle la star irlandaise sera inhumée aura lieu ensuite.

« Sinéad adorait vivre à Bray et les gens qui s'y trouvaient, a déclaré sa famille dans un communiqué publié dimanche. Avec cette procession, sa famille tient à se montrer reconnaissante pour l'effusion d'amour de la part des habitants de Co Wicklow et au-delà, depuis qu'elle est partie la semaine dernière vers un autre ailleurs. »

« Les Gardai ont demandé que les gens se rassemblent, s'ils veulent faire un dernier adieu à la chanteuse, à partir de 10h30, mardi, le long du front de mer de Bray. »

Ses fans lui ont rendu hommage en laissant des fleurs et des messages devant son ancienne maison de Bray, tandis que d'autres se sont réunis pour saluer sa mémoire à Londres, Belfast et Dublin.

Sinéad O'Connor, qui a été catapultée vers la gloire en 1990 après la sortie de son hit Nothing Compares 2 U, a été retrouvée inconsciente par la police à son domicile de Londres, le 26 juillet. Sa mort n'est pas considérée comme suspecte.