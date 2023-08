Maladies rares: l’accès aux soins reste un défi au Québec

Les Québécois qui vivent avec une ou plusieurs maladies rares doivent surmonter de nombreux défis et obstacles pour ce qui a trait aux soins, selon une étude de l’Unité d’éthique de l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM).

Parmi les obstacles recensés, on retrouve l’errance diagnostique, l’attitude condescendante du personnel de la santé face à des symptômes inhabituels ou mal connus, le sentiment d’être victime de discrimination dans le domaine professionnel ou en famille.

«Ces éléments mettent en évidence l’importance de mieux soutenir et outiller les gens qui vivent avec une ou des maladies rares», a commenté la Dre Ariane Quintal, bioéthicienne et première auteure de ces travaux.

«L’initiative du gouvernement du Québec d’adopter sa toute première politique sur les maladies rares constitue une source d’espoir pour une meilleure prise en charge de ces patients», a ajouté le Dr Eric Racine, professeur à l’Université de Montréal et directeur de l’Unité de recherche en éthique pragmatique de la santé, qui se penche sur des enjeux cruciaux pour les citoyens et citoyennes, au confluent de la santé et de l’éthique.

On compte de 5000 à 8000 maladies rares dans le monde, selon les informations de l’IRCM. Environ 80% des maladies rares seraient génétiques et héréditaires pour la plupart.

Les maladies rares englobent également d’autres types de maladies, notamment auto-immunes, infectieuses, toxiques, malformatives et des cancers rares. Les maladies rares pourraient toucher jusqu’à 8% de la population québécoise.

L’Unité, affiliée à l’Université de Montréal, a mené l’enquête par sondage auprès de 90 personnes vivant avec une ou plusieurs maladies rares, au Québec.