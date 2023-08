Omnium Banque Nationale de Montréal: Jessica Pegula rêve de la coupe Stanley, du Super Bowl et d'un Grand Chelem

La quatrième joueuse mondiale, Jessica Pegula, suit de très près les activités des Sabres de Buffalo, puisque son père, Terry, est le propriétaire de l’équipe de la Ligue nationale de hockey et elle souhaite de tout cœur que le club participera aux séries pour la première fois en 13 ans.

«Je l’espère!, a lancé lundi celle qui a atteint les demi-finales lors des deux dernières années en sol canadien. Je pensais vraiment qu’on y arriverait la saison dernière. Tout allait bien et on a perdu 10 matchs d’affilée. Je me suis dit que c’était terminé. Nous avions une belle et jeune équipe, c’était beaucoup de la voir évoluer. J’espère que la saison prochaine, nous parviendrons à tout remettre en place. Ce sera passionnant.»

Avec les jeunes Tage Thompson, Rasmus Dahlin, Dylan Cozens, Jack Quinn, Owen Power et le gardien québécois Devon Levi, tous les espoirs sont permis.

Du football aussi

Jessica Pegula garde aussi à l’œil les performance des Bills de Buffalo, dans la NFL, propriétés de ses parents, Terry et Kim.

«J’aimerais bien que les Sabres gagnent la coupe Stanley, les Bills le Super Bowl et moi, un Grand Chelem!» a-t-elle mentionné en riant.

Au deuxième tour à Montréal, Pegula affrontera la gagnante du duel entre l’Américaine Bernarda Pera et la Kazakhe Yulia Putintseva.