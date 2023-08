Omnium Banque Nationale de Montréal: un avertissement en cas d’un duel entre une Russe et une Ukrainienne

L’Omnium Banque Nationale de Montréal imitera le tournoi de Washington, qui a annoncé la semaine dernière aux amateurs que les joueuses ukrainiennes ne donneraient pas la main à leurs rivales russes ou bélarussiennes en raison de la guerre qui sévit dans leur pays.

«Après le match contre Vika [Victoria Azarenka] à Wimbledon, j’avais mentionné qu’il faudrait peut-être faire une annonce et la WTA a réagi en prenant cette décision, a raconté aux médias l’Ukrainienne Elina Svitolina, lundi. Je trouve que c’est bien. Tout s’est bien passé, il n’y a pas de huées, ni pour l’une ni pour l’autre.»

Disons que les malaises ont été nombreux au cours des derniers mois, notamment à Roland-Garros et à Wimbledon. Les spectateurs ne semblaient pas tous au courant de la situation et certains ont conspué des athlètes, croyant qu’elles manquaient de respect et d’esprit sportif.

Svitolina, qui a reçu une invitation des organisateurs montréalais se mesurera d’entrée de jeu à l’Américaine Danielle Collins, issue des qualifications.