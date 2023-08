On ne fait jamais à quelqu’un ce qu’on ne voudrait pas subir?

Le conseil que je m’apprête à donner ne m’a malheureusement pas servi à moi-même. Si tel avait été le cas, ça m’aurait évité bien des ennuis que je souhaite éviter à une de vos correspondantes. Comme elle, j’étais en couple depuis assez longtemps avec un homme qui avait perdu une partie de sa capacité d’entrer en érection. Malgré mes demandes, il refusait de consulter sous prétexte que ça ne lui manquait pas trop rendu à son âge (58 ans).

Le problème, c’est que moi, faire l’amour, ça me manquait de plus en plus. J’avais beau le lui dire, il ne voulait rien entendre de prendre la petite pilule bleue ou d’utiliser une autre forme de résolution du problème. Comme le mari de cette dame, il considérait qu’ayant bien profité de notre jeunesse, on pouvait désormais vivre comme frère et sœur.

Comme elle, je l’aimais encore, mais je ne me résignais pas. Et contrairement à elle, je n’ai pas pris la peine de lui demander s’il me donnait la permission d’aller voir ailleurs pour compenser. Je l’ai fait, en me disant que je ne faisais de mal à personne puisque je continuais à vivre avec lui.

Il l’a su et il ne l’a pas pris. J’ai bien tenté de faire passer cela pour un accident de parcours, une bêtise que je regrettais sincèrement. Mais il n’a rien voulu savoir et m’a demandé de partir sur le champ.

Trois ans plus tard, je regrette encore mon geste. Pendant que lui est à nouveau en couple et heureux avec une femme qui doit s’accommoder de son état, moi je m’emmerde tellement toute seule. Ne posez pas ce geste, madame, je vous en prie !

Déçue d’elle-même

Je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, mais je sens ici la nécessité d’ajouter qu’au-delà de la pilule bleue et des moyens douloureux de susciter une érection, il y a d’autres façons de faire l’amour que par l’unique pénétration. Et c’est en explorant ces autres avenues qu’un couple qui s’aime peut retrouver le chemin d’une intimité satisfaisante pour les deux.