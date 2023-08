Quelles sont les habitudes hors de l’ordinaire que prônent ces deux vedettes de la LNH?

De nombreux sportifs professionnels ont misé sur une recette personnalisée de petits trucs et superstitions afin de connaître une longue et fructueuse carrière, mais quelques ingrédients risquent de faire sourciller certains admirateurs.

Célébrant lundi son 36e anniversaire de naissance, Sidney Crosby fait partie des athlètes ayant adopté des habitudes un peu étranges. Pour le triple vainqueur de la coupe Stanley et futur membre du Temple de la renommée du hockey, il importe de prendre ses aises sur la patinoire et ici, cela commence par la base, c’est-à-dire un équipement facilitant l’accomplissement des principales tâches. Le bâton, les gants et les patins viennent évidemment en tête de liste, sauf qu’il y a également des pièces que le public ne tient pas trop à voir, comme le fameux «jockstrap».

Ainsi, le numéro 87 des Penguins de Pittsburgh a admis il y a quelques années qu’il utilise le même suspensoir depuis son passage dans les rangs scolaires. Pour ce faire, des opérations d’entretien telles que la couture ont été rendues nécessaires avec le temps et à en juger par les performances du capitaine du club, qui a récolté 1502 points en 1190 matchs en carrière, les efforts ont rapporté.

Des boissons gazeuses durant les rencontres

Grand adversaire de Crosby, la vedette des Capitals de Washington Alexander Ovechkin ne demeure pas en reste. Comme l’a rappelé le compte Instagram NHLbreakers, le Russe consomme du cola pendant les joutes, le produit étant versé dans une bouteille d’eau lui étant réservée. Le hockeyeur avale également un sandwich italien épicé d’environ un pied lors de chaque vol en avion.

Ovechkin semble donc avoir peut-être trouvé la formule magique pour rattraper Wayne Gretzky, détenteur de la marque du plus grand nombre de buts dans le circuit Bettman avec 894. Il lui en manque 72 pour l’égaler.