Quoi dire à un père décédé?

J’ai eu une enfance difficile dans une famille où la bonne entente n’a jamais été une option. Mon père faisait régner la terreur dans la cabane, et ma mère, une femme totalement soumise, ne nous a jamais défendus, mes deux sœurs, mon frère et moi. J’étais le plus chétif de ce quatuor et je ne peux pas vous dire combien il en a profité pour varger sur moi.

Il est mort à 52 ans alors que je m’en allais sur mes 20 ans. Que Dieu soit loué, j’ai alors pu afficher mon homosexualité, chose que je n’aurais jamais pu faire en sa présence. Tous les quatre on est restés, à des degrés divers, marqué par cet homme. Nos relations communes sont minimalistes, d’autant plus depuis la mort de notre mère en 2020.

Je vous écris parce que rendu à 30 ans, je considère avoir bien réussi à me rebâtir comme homme, surtout que depuis deux ans, je suis dans une belle et satisfaisante relation de couple. Malgré cela, je sens encore parfois de la révolte en moi. Si j’avais mon père en pleine face, je lui dirais ma façon de penser et je lui lancerais à la figure toute la peine qu’il m’a faite.

Je sais que vous risquez de me conseiller d’aller en thérapie pour sortir enfin tout le méchant qui stagne encore en moi, mais ça ne me tente plus de rebrasser tout ça une nouvelle fois. Un conseil serait apprécié.

Gai presque heureux

Mais écrivez-lui tout ça sous forme de lettre que vous allez ensuite déchirer et jeter à la poubelle ou au feu. Même si lui ne la lit pas, vous aurez le sentiment de lui avoir craché votre douleur à la figure et ça vous soulagera.