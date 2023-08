Réunion sur l'Ukraine en Arabie saoudite: Kyïv dit sa «satisfaction»

L'Ukraine s'est déclarée lundi «satisfaite» du sommet qui s'est tenu en Arabie saoudite au cours du week-end sur un éventuel accord de paix visant à mettre fin aux combats, auquel Moscou n'avait pas été convié.

Des représentants d'une quarantaine de pays, dont la Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Ukraine ont participé à ce sommet, qui s'est tenu à Jeddah.

«Nous sommes très satisfaits des résultats du sommet», a déclaré le directeur de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak.

Il a ajouté que le principe d'une nouvelle réunion avait été accepté «mais aucune date exacte n'a été fixée», ajoutant que «davantage de pays y participeront».

Auparavant, Moscou avait réaffirmé que seule la capitulation de Kyïv pourrait mettre fin à son offensive.

«Nous sommes convaincus qu'un règlement véritablement global, durable et équitable n'est possible que si le régime de Kyïv met fin aux hostilités et aux attentats terroristes», a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

À Washington, le porte-parole du Département d'État, Matthew Miller, a pour sa part salué comme «productive» la participation de la Chine à ce sommet.

«Nous pensons que la présence de la Chine a été productive», a déclaré M. Miller.

«Cela fait longtemps que nous estimons que la Chine a un rôle à jouer dans la fin de la guerre en Ukraine si elle accepte de tenir un rôle respectant l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine».