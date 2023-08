Un repreneur qui redonne du souffle à l’Alchimiste

Pendant que le marché se resserre pour beaucoup de microbrasseries en cette période post-pandémique, rares sont celles qui sont en pleine croissance.

Chez l’Alchimiste dans Lanaudière, Pol Brisset a réussi l’exploit d’augmenter de 300% le chiffre d’affaires de l’entreprise depuis qu’il l’a rachetée, en 2019.

«C’est plutôt l’exception», dit l’entrepreneur, qui évolue dans le domaine de la bière depuis 27 ans.

Quand il a repris l’Alchimiste, l’entreprise vacillait. Une entente de distribution était tombée après un an, alors que la microbrasserie s’était transformée; fermant son pub pour se lancer dans la production industrielle. Il était impératif de retrouver des points de vente, ce à quoi Pol Brisset s’est attaqué en priorité: il en compte aujourd’hui 1700.

Il était l’homme de la situation, avec une expertise en gestion de la distribution. Il avait travaillé pendant des années pour les grandes brasseries, Molson, Coors et Heineken, de même que pour Red Bull.

Photo Martin Alarie

Se découvrir entrepreneur

Devenir entrepreneur n’était pas du tout un rêve de jeunesse pour Pol Brisset, mais c’est quand même devenu un mode de vie à la mi-quarantaine. Et même plus tôt dans sa carrière puisqu’il a fait ses premiers pas dans ce rôle pendant les années où il a vécu dans l’Ouest canadien. Il avait alors mis en marché une bière, qu’il a vendue en Alberta et en Colombie-Britannique.

«J’ai appris ce que c’est ne pas se payer pendant longtemps!» blague-t-il en souvenir de ces années d’apprentissages.

Mais au bout du compte, la fibre entrepreneuriale ne s’est jamais décomposée. Ni celle de l’amateur de bière.

Au début de la pandémie, quand nous étions enfermés dans nos logis et invités à encourager l’achat local, l’Alchimiste était mieux préparé que beaucoup de microbrasseurs à attaquer le marché des épiceries. L’entreprise avait la capacité de production et un savoir-faire industriel: il restait à rebâtir un réseau de distribution, mais c’était le bon moment pour reprendre sa place sur les tablettes; le seul endroit où les microbrasseries pouvaient vendre en 2020. Les consommateurs avaient le temps d’essayer des nouveautés et comme il n’y avait plus de sorties au resto ni de voyages, ils ne se faisaient pas prier pour être audacieux, même si ça voulait dire aimer un essai sur deux.

Se rapprocher du consommateur

Tout a changé avec la fin des mesures sanitaires, à commencer par le comportement du consommateur.

«Aujourd’hui, tout coûte plus cher et quand la livre de beurre se vend deux fois plus cher, c’est sûr que dans la bière, tu vas vers des valeurs sûres, des classiques, pour être certain d’en avoir pour ton argent», observe Pol Brisset.

Cela positionne bien une entreprise qui a 22 ans d’histoire et qui peut vendre ses canettes de bière deux ou trois dollars de moins que plusieurs produits concurrents, grâce à sa capacité élevée de production.

La vie de l’Alchimiste, avec Pol Brisset aux commandes, ne pouvait toutefois pas se dérouler uniquement en épicerie. Même si la microbrasserie est dans un parc industriel, l’entrepreneur y a ouvert un salon de dégustation avec une vue sur l’équipe de brasseurs et une terrasse estivale colorée.

Photo Martin Alarie

Vivre l’émotion

«La bière, c’est rempli d’émotions! On voulait avoir la chance de parler au consommateur et de lui faire vivre une expérience, de lui faire découvrir notre univers», dit Pol Brisset, qui adore recevoir.

Pour lui, l’ADN d’une microbrasserie est d’être fort dans sa région – la rentabilité passe par chez soi. Aussi, il s’est associé à plusieurs producteurs de Lanaudière pour mettre en valeur des cultures locales en créant des bières au sirop d’érable ou à la camerise.

L’an prochain, l’Alchimiste deviendra un Économusée de la bière et son ambition est de se diversifier en offrant différents alcools. Avec la microdistillerie Le Grand Dérangement qui se trouve à proximité, les possibilités d’explorer sont vastes.