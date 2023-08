Une stratégie de marque audacieuse pour les cafés GothRider

Dans un marché concurrentiel, il est crucial pour une entreprise de trouver une image de marque forte pour ses produits afin d’assurer sa réussite à long terme. À ce chapitre, on peut dire que GothRider a su se distinguer en lançant sa gamme de café. Dans son positionnement, son message est clair: «le café le plus badass du Québec»!

«On développe nos cafés un peu comme les microbrasseurs l’ont fait avec la bière il y a quelques années, affirme Philippe Kyprianou, fondateur de GothRider. On offre des cafés de haute qualité qui sont torréfiés au Québec de manière unique pour faire vivre une véritable expérience de dégustation aux consommateurs.»

Sa clientèle cible? «Ce sont des gens à l’esprit rebelle qui n’ont pas peur d’exprimer leur individualité, ajoute l’entrepreneur. Ils aiment la musique rock, ce sont des amateurs de moto, de vrais bikers. Ils forment une communauté et sont fidèles aux marques qu’ils aiment.»

Présent dans les grandes bannières

Les cafés GothRider, qui étaient vendus principalement par l’entremise de la boutique en ligne de l’entreprise, sont désormais disponibles dans les supermarchés IGA et Métro. Ils sont aussi offerts dans certaines pharmacies et épiceries indépendantes.

«En 2023, notre priorité, c’est d’accroître notre présence au Québec. D’ici la fin de l’année, on veut atteindre plus de 300 points de vente à la grandeur du territoire. Actuellement, la province représente environ 30% de nos ventes. Un autre 30% de notre chiffre d’affaires est réalisé dans les autres provinces canadiennes. Le reste, soit 40%, est exporté vers les États-Unis», précise Philippe Kyprianou.

GothRider propose une gamme de trois cafés aux noms exotiques: Gasoline, Grease et Blondie. Ils offrent différents degrés d’acidité et de torréfaction, mais tous ont un niveau élevé de caféine.

«Pour Gasoline et Grease, on a choisi des grains provenant du continent africain, plus précisément du Rwanda, qui donnent un café moins acide que les grains de l’Amérique du Sud. Cela plaît à une bonne partie de notre clientèle qui, avec l’âge, cherche à éviter les aliments et boissons acides», explique-t-il.

Le café Blondie, pour sa part, est fait de grains en provenance du Pérou et du Guatemala. Tous les cafés sont certifiés biologiques et équitables.

À ces trois produits s’ajoutent des cafés en édition limitée qui sont commercialisés à des moments précis dans l’année, comme le Beaster Bunny à l’arôme chocolaté pour Pâques ou un café à saveur de rhum créé spécifiquement pour la fête des Pères.

Philippe Kyprianou travaille en étroite collaboration avec un torréfacteur d’ici qui concocte les différents mélanges. Un grand soin est également apporté à l’emballage. «Pour chaque produit, on crée un personnage différent à la tête de mort avec sa propre histoire. Cela attire l’attention, pique la curiosité et donne envie d’essayer le produit», explique l’entrepreneur.

Photo d'archives, Agence QMI

Plus que du café

GothRider n’est pas simplement une entreprise de café. Elle offre aussi une gamme complète de produits – tasses en céramique, tasses de voyage, t-shirts, débardeurs, casquettes, et bien plus encore –, tous imbibés de l’esprit rebelle de la marque.

«On veut accompagner le client tout au long de la journée», dit Philippe Kyprianou, qui prévoit lancer de nouveaux produits au cours des prochains mois, dont de nouveaux cafés, des sauces fortes et BBQ de même que des prêts à boire. «Les idées ne manquent pas», dit-il.

Gothrider