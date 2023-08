Maripier Morin souligne ses 3 ans de sobriété

Maripier Morin a souligné lundi une étape importante dans son rétablissement; son troisième anniversaire de sobriété.

«Aujourd’hui, c’est mon anniversaire de sobriété», a-t-elle partagé en vidéo sur son compte Instagram, en fin de matinée.

«Je suis excessivement fière et on dirait que je n’arrive pas à réaliser que bon an, mal an, ça fait 3 ans aujourd’hui que je n’ai rien consommé», a poursuivi la vedette de Arlette.

L’animatrice a amorcé son cheminement vers la sobriété à la suite de dénonciations qui l’ont visée en plusieurs vagues, ces dernières années, sur ses comportements répréhensibles et problématiques commis à l’égard d’hommes et de femmes, entre 2017 et 2020. Agression, harcèlement et propos injurieux font notamment partie des faits reprochés par les victimes.

Dans les nombreuses entrevues qu’elle a accordées au cours des derniers mois, l’animatrice a reconnu avoir fait un examen de conscience, et être allée en thérapie. Elle a également expliqué que sur sa route pavée de haut et de bas, le fait de devenir mère a été une étape cruciale dans son parcours vers le rétablissement.

Amorçant son retour à la vie publique depuis le début de l’été – on a notamment pu la voir à la télé dans L’autre midi à la table d’à côté et dans Imparfaite, sur Vrai –, Maripier Morin sera à la barre de l’émission matinale On part ça d’même sur les ondes de WKND 99.5 à Montréal avec Patrick Langlois, à partir du 21 août.