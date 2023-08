Voici 14 trucs pour épargner sur l’achat des fournitures scolaires

Pour plusieurs, magasiner les fournitures scolaires relève du parcours du combattant.

Et la forte inflation affecte les budgets familiaux.

On vous offre quelques conseils pour adoucir l’épreuve.

1. Budget

Même si la rentrée scolaire revient chaque septembre, certains parents se sentent pris au dépourvu. Pourquoi ne pas instaurer un virement automatique hebdomadaire, par exemple dans un compte CELI avec un Fonds négocié en Bourse (FNB) équilibré ou indiciel ? Avec 10 $, vous accumulez 527,31 $ au bout d’un an avec les intérêts composés (rendement annuel de 3 %). On utilise également son Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) pour les vacances, les cadeaux des Fêtes ou les rénovations...

2. Timing

Si vous achetez vos fournitures en septembre, vous vous exposez aux pénuries. Août est le meilleur moment, surtout quand de nombreux parents sont encore en vacances et que les spéciaux sont déjà commencés. Par contre, on peut profiter des soldes de liquidation de fin septembre pour accumuler les fournitures de l’an prochain. Mettez la main sur la liste des effets scolaires (sur le site web, ou téléphonez au secrétariat de l’école) avant de magasiner.

3. Inventaire

Faites l’inventaire des fournitures qui n’ont pas été utilisées l’an dernier. Récupérer cartables, ciseaux ou crayons réduira les dépenses. Faites des réserves en achetant en grande quantité lorsque les prix diminuent, pour des objets qui serviront toute l’année. On peut aussi acheter certaines fournitures en groupe pour bénéficier de rabais de volume.

4. Planification

Inscrivez une note à votre agenda, le 20 juin 2024, afin de récupérer les fournitures scolaires inutilisées et les entreposer dans un bac en vue de la rentrée 2024.

5. Recyclage

Arracher deux pages à un cahier Canada, récupérer des crayons en mal d’aiguisage ou le cartable de l’an dernier, couper les parties utilisées d’une gomme à effacer, c’est autant de dollars non dépensés. On peut verser un peu de vinaigre dans un marqueur séché pour lui donner une nouvelle vie. En cas de protestation, insistez sur les petits gestes qui sauvent la planète. Les jeunes sont très réceptifs à ces arguments.

6. Payer plus cher

Misez sur la qualité et la durabilité. Sacs d’école, boîtes à lunch, calculatrices, règles, aiguisoirs, pousse-mines, cahiers plastifiés qui résistent des années diminuent les coûteux remplacements. Voilà une leçon de vie pour les enfants.

7. Magasiner

Surveiller les soldes, écumer les circulaires, privilégier les produits génériques au lieu des gadgets marketing à l’effigie des héros de Marvel ou de Barbie. Ce sera une autre leçon de vie sur la surconsommation : les sirènes du marketing appauvrissent les consommateurs et diminuent tant leur pouvoir que leur autonomie.

8. Étaler

Pourquoi mettre TOUS les crayons et cahiers dans le sac à dos ou la case de votre héritier ? On garde le contrôle des stocks, que l’on écoule au compte-gouttes, pour éviter les pertes dues aux égarements ou aux accidents. Si possible, on étale sur plusieurs mois l’achat de vêtements pour profiter de certains soldes.

9. Identifier

Identifiez les objets de vos enfants avec des étiquettes cousues ou des crayons indélébiles, pour lutter contre les coûteux, mais inévitables oublis et égarements.

10. Désobéir

Nombreux sont les parents qui dérogent à la liste de matériel fournie par l’école, en privilégiant une marque qui correspond à leurs critères de qualité et de prix.

11. Apprendre

Établissez votre budget et faites les calculs avec vos enfants, en leur demandant de jongler avec le prix de chaque article. Ce sera un exercice fastidieux, mais ils apprendront le prix des choses et l’importance de fixer des limites, car l’argent ne tombe pas du ciel.

12. Pimper

Certains objets rebutent les enfants parce qu’ils sont usagés ou... laids. On donne une nouvelle vie à une brocheuse, des ciseaux ou une boîte à lunch avec une bombe de peinture dorée. On recouvre un cartable vieillot avec du papier marbré adhésif. On transfigure un sac à dos en y cousant une figurine découpée dans de la feutrine ou un tissu de couleur vive (en choisissant des formes ou des motifs appréciés des enfants, trouvés sur Snapchat).

13. Concentrer

On concentre ses achats dans un nombre restreint de magasins (là où les prix sont les plus avantageux). On fréquente les grandes surfaces et les magasins à un dollar. En effet, les économies réalisées à courir de nombreux détaillants seront annulées par le coût de l’essence.

14. Acheter en ligne

On peut magasiner et chercher les aubaines, rabais et autres prix de gros en ligne, en utilisant des applications comme Flipp.com, Reebee.com, amikash.ca ou Checkout51.com.